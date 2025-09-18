【ゲラン×クリスマスコフレ2025】予約日＆発売日は？｜限定リップオイルやアイシャドウをスウォッチ！ギフトセットも
[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]
2025年ゲランのホリデーコレクションのテーマは「TALE OF WONDERS」。創業以来、自然の恵みを大切にしてきたゲラン。今回のコレクションでは、その豊かな香りや色彩、肌に触れる感触を、ペーパーアートの壮大な自然と愛らしい動物たちで表現されています。まるでホリデーの魔法にかけられたようなスペシャルなコレクション。気鋭のペーパーアーティスト オルリー・スリーズとコラボレーションしたギフトボックスのデザインも注目です。
＼メイクアップアイテムラインアップをcheck／
まずは、煌めく折り紙の幾何学模様に彩られたホリデーメイクアップコレクション。緻密な模様と華やかな輝きが幻想的な魅力を引き出します。
pHに反応し唇をほのかに染め、自然な血色感と3Dの輝きをキープするリップオイル「キスキス ビー グロウ オイル」からは、多色ラメが繊細に煌めく限定色が登場。単色でナチュラルに、リップスティックと重ねればドラマティックな口元に仕上げます。
フレッシュなピーチ“389 スパークリング ピーチ”はいきいきとした口元に、ローズカラー“429 スパークリング ローズウッド”は落ち着きすぎず、エレガントな印象に仕上げてくれます。自然由来成分を豊富に配合し、使うたびにふっくらとした素唇に。
カラーボールをブラシで混ぜ合わせることで、肌の色をより自然で美しく補正し、その仕上りをキープする名品フェイスパウダー。限定品は、すべてパールカラーでまるで星の光が肌に降り注ぐような煌めきをもたらします。限定の星型パールも配合される遊び心もホリデーならでは♪
肌の赤みやくすみを補正しながら、透明感と圧倒的な輝きをプラスする限定カラー。様々なカラーをブレンドしているので、白浮きしにくく、イエベやブルベ問わず使いやすい点も高ポイントです。
4色セットのアイシャドウパレットは、煌めく折り紙の幾何学模様のパッケージにドレスアップ！シマーゴールドやスパークリングシルバー、ブラウンのニュアンスと輝きが重なり合い、目元を優美に仕上げます。
デイリーメイクにも、パーティメイクにも使いやすい1品。左下のスパークリングシルバーは目頭などのアクセントや追いラメに、右上のシマーゴールドは涙袋メイクにもぴったりです♪
シルクのような仕上がりとグロッシーなツヤを長時間キープするリップスティックには、ホリデーの夜空に輝く星を纏った限定色が。夢の中のように甘いロージーピーチ“306 ヌード ソンジュ”と、深みのあるエレガントなレッド“877 ルージュ エトワール”の2色が揃います。
“ヌード ソンジュ”はアイメイクが主役の時に◎。肌なじみがよく、毎日のお守りリップとしてもおすすめです。レッドリップ“ルージュ エトワール”は深みがありドラマティックな口元に。ひと塗りで自信のある表情に仕上げてくれるはず！
限定「ルージュ ジェ」と一緒に手に入れたいリップケースも登場！折り紙に着想を得た多面的な幾何学模様が夜空に瞬く星々のように輝き、メイクアップルーティーンを幻想的なひと時へと誘います。
＼セットのラインアップをcheck／
ここからは、セットアイテムのご紹介！まずは、ゲラン至高のフレグランスやメイクアップ、スキンケアアイテムに加え、このカレンダーのためのオリジナルアイテムまで入った圧巻のアドベントカレンダー！年に一度の特別なシーズンだからこそのとっておきのビューティとサプライズをゲランのアイテムが丸ごとかなえます。
躍動する動物たちのイラストが描かれたデザインは、おとぎ話の一冊の本をイメージ。
ゲランのホリデーコレクションといえば、フレグランスのセットも毎年大人気！
「アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ コフレ」には、美しい自然の素材が温かくリッチに香るオーデパルファン「アクア アレゴリア フォルテ」の、やわらかなローズとホワイトピーチが香る「ローザ ロッサ」のオーデパルファンの現品とミニサイズ、さらにベルガモットの香りのボディローションが入っています。軽やかな香り立ちで普段フレグランスを使わないという人も必見！
アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
夕陽に照らされたチュベローズと官能的なグラース産センティフォリアローズ、パウダリーなスミレとアイリスの温かさ――夕暮れに染まる花々のインテンスな香りでおなじみ「フローラブルーム」も2種類のサイズのオードパルファムと、ベルガモットの香りのボディローションのセットに。まろやかで甘美な香りをいつでもどこでも楽しめます。
アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
夕暮れどきの太陽の光をたっぷり浴びたマンダリンオレンジの香り「マンダリン バジリック」の2サイズ＆ボディローションのセット。ボディローションに、オーデパルファムを重ねて香りの異なるニュアンスを楽しむのもおすすめです。
アクア アレゴリア フォルテ マンダリン バジリック 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
永遠の愛を描く、伝説的なアンバーフレグランス「シャリマー」のセットには、肌を包み込むセンシュアルな香りのフレグランスと同シリーズのボディローションがイン。香りのレイヤードで、とことん「シャリマー」に酔いしれて。
シャリマー オーデパルファン 50mL＋5mL、シャリマー ボディーローション 75 mL
最後は、ラベンダー、ジャスミン、ヴァニラが織りなす官能的でオリエンタルな香り「モン ゲラン」のセット。究極のフェミニニティが香るフレグランス現品とボディローションで、年に一度の特別なシーズンをより華やかに彩ります。
モン ゲラン オーデパルファン 50mL＋5mL、モン ゲラン ボディーローション 75 mL
＼こちらもcheck／
ホリデーならではのスペシャルな「ルージュ ジェ ケース」と3色の「ルージュ ジェ」が入ったプレステージ セットは毎年話題に。2025年は、“光の彫刻家”として知られるアーティスト ジェラルディーヌ・ゴンザレス氏の生み出す“光の世界”にインスパイア。ミラーの上で2つの美しい星が輝きを放つ、まばゆいデザインに仕上げられています。まるで芸術品のようなデザインは、手に取るたびにうっとりしてしまいそう。
◆◆◆
ぜひ自分へのご褒美やギフトに、手に入れて！
「ルージュ ジェ ケース ステラー」￥5,060
「ルージュ ジェ」限定2色 ￥5,170
「キスキス ビー グロウ オイル」限定2色 ￥4,950
「オンブル ジェ」限定1種 ￥11,550
「メテオリット ビーユ」限定1種 ￥10,340
「ルージュ ジェ テイル オブ スターズ プレステージセット」￥78,430 ※日本限定6個、ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス限定発売予定
「アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ コフレ」￥17,710
「アクア アレゴリア フォルテ マンダリン バジリック コフレ」￥17,710
「アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム コフレ」￥17,710
「シャリマー オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※一部店舗限定
「モン ゲラン オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※公式オンラインブティック限定
「アドベント カレンダー 2025」￥99,000 ※ラ ブティック ゲラン ギンザシックス、公式オンラインブティック限定
※メイクアップアイテム、アドベントカレンダーのみ10月2日（木）公式オンラインブティック先行発売
※税込
ゲラン公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]
2025年ゲランのホリデーはペーパーアートを取り入れた圧巻のデザインに
2025年ゲランのホリデーコレクションのテーマは「TALE OF WONDERS」。創業以来、自然の恵みを大切にしてきたゲラン。今回のコレクションでは、その豊かな香りや色彩、肌に触れる感触を、ペーパーアートの壮大な自然と愛らしい動物たちで表現されています。まるでホリデーの魔法にかけられたようなスペシャルなコレクション。気鋭のペーパーアーティスト オルリー・スリーズとコラボレーションしたギフトボックスのデザインも注目です。
＼メイクアップアイテムラインアップをcheck／
「キスキス ビー グロウ オイル」限定2色 ￥4,950
まずは、煌めく折り紙の幾何学模様に彩られたホリデーメイクアップコレクション。緻密な模様と華やかな輝きが幻想的な魅力を引き出します。
pHに反応し唇をほのかに染め、自然な血色感と3Dの輝きをキープするリップオイル「キスキス ビー グロウ オイル」からは、多色ラメが繊細に煌めく限定色が登場。単色でナチュラルに、リップスティックと重ねればドラマティックな口元に仕上げます。
限定2色をスウォッチ＆レビュー
フレッシュなピーチ“389 スパークリング ピーチ”はいきいきとした口元に、ローズカラー“429 スパークリング ローズウッド”は落ち着きすぎず、エレガントな印象に仕上げてくれます。自然由来成分を豊富に配合し、使うたびにふっくらとした素唇に。
「メテオリット ビーユ」限定1種 ￥10,340
カラーボールをブラシで混ぜ合わせることで、肌の色をより自然で美しく補正し、その仕上りをキープする名品フェイスパウダー。限定品は、すべてパールカラーでまるで星の光が肌に降り注ぐような煌めきをもたらします。限定の星型パールも配合される遊び心もホリデーならでは♪
限定“ミッドナイト グロウ”をスウォッチ＆レビュー
肌の赤みやくすみを補正しながら、透明感と圧倒的な輝きをプラスする限定カラー。様々なカラーをブレンドしているので、白浮きしにくく、イエベやブルベ問わず使いやすい点も高ポイントです。
「オンブル ジェ」限定1種 ￥11,550
4色セットのアイシャドウパレットは、煌めく折り紙の幾何学模様のパッケージにドレスアップ！シマーゴールドやスパークリングシルバー、ブラウンのニュアンスと輝きが重なり合い、目元を優美に仕上げます。
限定“520 ステラー グロウ”をスウォッチ＆レビュー
デイリーメイクにも、パーティメイクにも使いやすい1品。左下のスパークリングシルバーは目頭などのアクセントや追いラメに、右上のシマーゴールドは涙袋メイクにもぴったりです♪
「ルージュ ジェ」限定2色 ￥5,170
シルクのような仕上がりとグロッシーなツヤを長時間キープするリップスティックには、ホリデーの夜空に輝く星を纏った限定色が。夢の中のように甘いロージーピーチ“306 ヌード ソンジュ”と、深みのあるエレガントなレッド“877 ルージュ エトワール”の2色が揃います。
限定2色をスウォッチ＆レビュー
“ヌード ソンジュ”はアイメイクが主役の時に◎。肌なじみがよく、毎日のお守りリップとしてもおすすめです。レッドリップ“ルージュ エトワール”は深みがありドラマティックな口元に。ひと塗りで自信のある表情に仕上げてくれるはず！
「ルージュ ジェ ケース ステラー」￥5,060
限定「ルージュ ジェ」と一緒に手に入れたいリップケースも登場！折り紙に着想を得た多面的な幾何学模様が夜空に瞬く星々のように輝き、メイクアップルーティーンを幻想的なひと時へと誘います。
＼セットのラインアップをcheck／
「アドベント カレンダー 2025」￥99,000 ※ラ ブティック ゲラン ギンザシックス、公式オンラインブティック限定
ここからは、セットアイテムのご紹介！まずは、ゲラン至高のフレグランスやメイクアップ、スキンケアアイテムに加え、このカレンダーのためのオリジナルアイテムまで入った圧巻のアドベントカレンダー！年に一度の特別なシーズンだからこそのとっておきのビューティとサプライズをゲランのアイテムが丸ごとかなえます。
躍動する動物たちのイラストが描かれたデザインは、おとぎ話の一冊の本をイメージ。
「アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ コフレ」￥17,710
ゲランのホリデーコレクションといえば、フレグランスのセットも毎年大人気！
「アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ コフレ」には、美しい自然の素材が温かくリッチに香るオーデパルファン「アクア アレゴリア フォルテ」の、やわらかなローズとホワイトピーチが香る「ローザ ロッサ」のオーデパルファンの現品とミニサイズ、さらにベルガモットの香りのボディローションが入っています。軽やかな香り立ちで普段フレグランスを使わないという人も必見！
セット内容
アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
「アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム コフレ」￥17,710
夕陽に照らされたチュベローズと官能的なグラース産センティフォリアローズ、パウダリーなスミレとアイリスの温かさ――夕暮れに染まる花々のインテンスな香りでおなじみ「フローラブルーム」も2種類のサイズのオードパルファムと、ベルガモットの香りのボディローションのセットに。まろやかで甘美な香りをいつでもどこでも楽しめます。
セット内容
アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
「アクア アレゴリア フォルテ マンダリン バジリック コフレ」￥17,710
夕暮れどきの太陽の光をたっぷり浴びたマンダリンオレンジの香り「マンダリン バジリック」の2サイズ＆ボディローションのセット。ボディローションに、オーデパルファムを重ねて香りの異なるニュアンスを楽しむのもおすすめです。
セット内容
アクア アレゴリア フォルテ マンダリン バジリック 75mL＋7.5mL、アクア アレゴリア ボディ ローション ベルガモット 75 mL
「シャリマー オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※一部店舗、ゲラン公式オンラインショップ限定
永遠の愛を描く、伝説的なアンバーフレグランス「シャリマー」のセットには、肌を包み込むセンシュアルな香りのフレグランスと同シリーズのボディローションがイン。香りのレイヤードで、とことん「シャリマー」に酔いしれて。
セット内容
シャリマー オーデパルファン 50mL＋5mL、シャリマー ボディーローション 75 mL
「モン ゲラン オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※公式オンラインブティック限定
最後は、ラベンダー、ジャスミン、ヴァニラが織りなす官能的でオリエンタルな香り「モン ゲラン」のセット。究極のフェミニニティが香るフレグランス現品とボディローションで、年に一度の特別なシーズンをより華やかに彩ります。
セット内容
モン ゲラン オーデパルファン 50mL＋5mL、モン ゲラン ボディーローション 75 mL
＼こちらもcheck／
「ルージュ ジェ テイル オブ スターズ プレステージセット」￥78,430 ※日本限定6個、ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス限定発売予定
ホリデーならではのスペシャルな「ルージュ ジェ ケース」と3色の「ルージュ ジェ」が入ったプレステージ セットは毎年話題に。2025年は、“光の彫刻家”として知られるアーティスト ジェラルディーヌ・ゴンザレス氏の生み出す“光の世界”にインスパイア。ミラーの上で2つの美しい星が輝きを放つ、まばゆいデザインに仕上げられています。まるで芸術品のようなデザインは、手に取るたびにうっとりしてしまいそう。
◆◆◆
ぜひ自分へのご褒美やギフトに、手に入れて！
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年10月15日（水）数量限定発売＜予約予定はなし＞
「ルージュ ジェ ケース ステラー」￥5,060
「ルージュ ジェ」限定2色 ￥5,170
「キスキス ビー グロウ オイル」限定2色 ￥4,950
「オンブル ジェ」限定1種 ￥11,550
「メテオリット ビーユ」限定1種 ￥10,340
「ルージュ ジェ テイル オブ スターズ プレステージセット」￥78,430 ※日本限定6個、ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス限定発売予定
「アクア アレゴリア フォルテ ローザ ロッサ コフレ」￥17,710
「アクア アレゴリア フォルテ マンダリン バジリック コフレ」￥17,710
「アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム コフレ」￥17,710
「シャリマー オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※一部店舗限定
「モン ゲラン オーデパルファン コフレ」￥17,160 ※公式オンラインブティック限定
「アドベント カレンダー 2025」￥99,000 ※ラ ブティック ゲラン ギンザシックス、公式オンラインブティック限定
※メイクアップアイテム、アドベントカレンダーのみ10月2日（木）公式オンラインブティック先行発売
※税込
ゲラン公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]