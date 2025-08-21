オシャレに見える「白黒使わない配色テクニック」合わない色が少ない「キレイな色の選び方」

どことなくけだるげで、それでいて品がある。アースカラーを筆頭に注目が集まるスモーキーな色み。海や森、アスファルトなど、日常の風景になじむだけに、しなやかにキレイなムードを変えていける。白と黒に匹敵する扱いやすい軸色として、ベーシックを再構築。







白と黒を使わず考える「配色見本」

ヴィヴィッドからパステルまで今季は色幅が広いから。どんな色とも合わせやすいベーシックなニュアンスカラーを軸に、白黒よりも穏やかに、多彩な色合わせにチャレンジ。







クラシカルな着こなしを鮮やかなブルーでさわやかに

ダークブラウンボディースーツ／TW ライトブルータックワイドパンツ／マカフィー（トゥモローランド） レオパード柄バッグ／HVISK（S&T） シューズ／スタイリスト私物



ブラウンのタートルトップスを軸に、ハンサムなスタイルが完成。寒色の中でもネイビーより発色のいいブルーを選ぶことで、クラシックなムードのまま、春に合う軽やかさが手に入る。







ヴィンテージライクな色合いをオフショルで今っぽく

カーキデニムパンツ／ナイジェル・ケーボン（アウターリミッツ） カップインオフショルダー トップス／OUR WACOAL（ワコールお客様センター） ブラウンベルト／ハァウ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） ブラウンアンクルブーツ／エディット フォー ルル



ブラウンの延長で使える熟れたオレンジはカーキと好相性。深くて味のある配色は、旬のオフショルダーでわかりやすく鮮度を維持。







ルーズなワンツーに奥行きを生む涼しい色＋あたたかい色

ボルドーワッフルジャンプスーツ／バッカ（ビー エディション ニュウマン新宿店） イエロースエット／CREDONA ゴールドピアス／アウラ ジュエリー 赤パンプス／ZARA（ザラ カスタマーサービス）



パステルイエローとボルドーのコントラストを生かしてボリュームのあるシルエットを引き締め。甘さが漂う暖色系でまとめたことにより、ボーイッシュに着くずしてもメンズに傾かない。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全32スタイルの一覧】≫白と黒が無くてもしっくりくる「配色のテクニック」合わない色が少ない「キレイな色の選び方」