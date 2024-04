±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡ÙÁ´ºîÉÊ¤òÆÃ½¸¾å±Ç¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç

横浜の商業施設「マークイズみなとみらい」内に新しくオープンする映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ スタイルエス(STYLE-S) みなとみらい」では、オープン日の2024年4月26日(金)から7月11日(木)にかけて、映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作品と『ファンタスティック・ビースト』3作品を上映する。

映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作品、一挙公開

『ハリー・ポッター』シリーズは、若き魔法使いのハリー・ポッターと世界征服をたくらむ闇の帝王、ヴォルデモートとの戦いを描いた、J・K・ローリング原作の物語。映画は2001年から2011年までに全8作品が劇場公開され、主人公ハリー・ポッターを務めたダニエル・ラドクリフ、その仲間を演じたロン・ウィーズリー役のルパート・グリントやハーマイオニー・グレンジャー役のエマ・ワトソンなど、出演者の成長と共に、およそ10年にわたってファンタジーな魔法の世界を紡いできた。

今回の特集上映では、シリーズの始まりである『ハリー・ポッターと賢者の石』から完結編の『ハリー・ポッターと死の秘宝 <PART2>』まで、全8作品を公開する。また、『ハリー・ポッター』シリーズから約70年前の世界を舞台にし、エディ・レッドメイン扮する魔法動物学者のニュート・スキャマンダーを主人公に描いた映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品も上映。あわせて11作品が一挙に公開される特別な機会となっている。

<上映期間・作品>

■4月26日(金)〜5月9日(木)

『ハリー・ポッターと賢者の石』

『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

■5月10日(金)〜5月23日(木)

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

■5月24日(金)〜6月6日(木)

『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

■6月7日(金)〜6月20日(木)

『ハリー・ポッターと死の秘宝 <PART1>』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 <PART2>』

■6月21日(金)〜6月27日(木)

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

■6月28日(金)〜7月4日(木)

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

■7月5日(金)〜7月11日(木)

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

詳細

映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作品・映画『ファンタスティック・ビースト』3作品の特集上映

場所:ローソン・ユナイテッドシネマ スタイルエス みなとみらい

場所:マークイズみなとみらい 5階 エンタテインメントフロア

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1



■ローソン・ユナイテッドシネマ スタイルエス みなとみらい

オープン日:2024年4月26日(金)

スクリーン数:12スクリーン

座席数:約1,050席(一部特別料金のプレミアシートあり、車椅子スペース含む)



Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks

of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2022 Warner Bros.

Entertainment Inc. All rights reserved.

外部サイト