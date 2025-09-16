初デートで行きたくない場所９パターン
気になる女の子との初デートは、その後の二人の恋愛を左右する大切なイベントと言えるかもしれません。よく考えずに自分本位で行き先を決めてしまうと、女の子にガッカリされてしまう恐れもあります。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の方に、「初デートでは行きたくない場所」を聞いてみました。その中でも特に多かった意見を紹介します。
【１】どこにでもあるファミレスでダラダラ過ごす
「最初くらい、少し頑張ってほしい。」（２０代女性）、「お金のなさや気遣いのなさを感じてしまいました。」（２０代女性）のように、デート先にファミレスを選ぶという工夫のなさが嫌なようです。さらに、「騒がしいファミレスで２時間過ごしてゲンナリした。」（２０代女性）のように、ファミレスは否定しないけれど、そこでの過ごし方に不満を感じるケースも。初デートのメインをファミレスにするのは避けて、歩き疲れたときに休憩のため使うなどの工夫が必要かもしれません。
【２】化粧が崩れるラーメン屋
「お化粧が崩れるし、ゆっくりできない。」（４０代女性）、「初デートなのに、ズルズル音を立てたくない・・・。」（２０代女性）のように、汗をかきながら食べるので化粧が崩れることや、ズルズルと音を立てるのが嫌だから初デートでラーメン屋には行きたくないようです。初デートで相手にいい印象を与えたいのは、女の子も同じです。ラーメン屋に行くのは二人の関係が深まってからにした方がいいでしょう。
【３】たくさんの煙が出る焼き肉店
「せっかくオシャレしたのに、煙くさくなる！」（２０代女性）、「口が焼き肉くさくなったら雰囲気台無し・・・。」（２０代女性）のように、焼き肉店の匂いが気になるという意見も集まりました。さらに、「騒がしいし、雰囲気が良くない」（２０代女性）のように、騒がしくて落ち着かないという意見も。焼き肉店にデートに行くのは、二人が打ち解けた後か、女の子が「行きたい」と言ったときだけにした方がいいでしょう。
【４】緊張してしまう高級レストラン
「初デートというだけで緊張するのに、緊張する場所にわざわざ連れて行かないで・・・。」（２０代女性）、「２、３回デートするまでは、あまり『重い』場所には行きたくない。」（２０代女性）のように、初デートの緊張に、高級レストランの緊張が重なってしまうところが不評のようです。高級レストランに女の子を誘うのは、二人の間の緊張がほぐれてからにした方がいいでしょう。
【５】食事もせずに、映画を観るだけの映画館デート
「初デートは、映画を観るだけじゃなく、相手のことをもっと知りたい。」（２０代女性）、「観た映画の感想が全然違って気まずくなるかも。」（１０代女性）のように、映画デートはお互いの趣味や好みを知ってからの方がよさそうです。もし、初デートで映画に行くとしたら、観る映画を二人で選んだり、映画とは別に食事をしながらお話をする時間を作ったりするといいでしょう。
【６】日焼けが気になる夏のアウトドア
「汗だくでいろんなことが気になる。日焼けするのもちょっと・・・。」（２０代女性）、「ヒールなのに山へ連れて行かれた。その後、相手の男性には連絡していません。」（２０代女性）のように、女の子への配慮がないままアウトドアデートに誘うのもよくないようです。海やプールのデートも、「いきなり水着だと男の下心を感じる。」（３０代女性）とあまり評判がよくありません。初デートではアウトドアは避けるか、屋外でも過ごしやすい季節になってからにした方がいいでしょう。
【７】混雑している時期の遊園地
「混んでいる時は待ち時間が長いから会話が持たない。」（２０代女性）、「初デートで、遊園地は早い気がする。混んでてイライラするのも嫌だし。」（２０代女性）のように、混雑している遊園地は、待ち時間が長く会話が持たないなどのデメリットがあるようです。もし行き先を遊園地にするなら空いている時期を選ぶか、待ち時間を一緒に楽しめる間柄になってからの方がいいのかもしれません。
【８】密室となるカラオケボックス
「密室だし、下心を持ってたら嫌。」（１０代女性）のように、密室のカラオケボックスで二人きりになってしまうことを心配する声も。「自分が歌うのを聞かれるのも、相手が歌ってるのを聞くのも、恥ずかしい。」（２０代女性）のように、歌声を披露するのが恥ずかしいという意見もありました。さらに、「好きな曲のジャンルをお互い知らないし、曲選びに悩むから落ち着かない。」という意見もあったので、カラオケに行くのは、お互いのことを理解してからにした方がいいかもしれません。
【９】下心が見える一人暮らしの家
「一人暮らしだと、下心がありそうで。」（２０代女性）、「すぐに家に誘う軽い人？と思ってしまう。」（２０代女性）のように、いきなり下心を丸出ししているように思われてしまうようです。「最初のデートくらい出かけたい。」（２０代女性）という意見にもあるように、記念すべき初デートは、二人で行き先を考えるところから楽しんだ方がよいでしょう。
初デートの行き先について、女の子は結構厳しい目で見ているようですね。女の子にガッカリされないためにも参考にしていただければ幸いです。また、他にも女の子が初デートで行きたくない場所があると思います。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
