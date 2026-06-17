年齢は40代後半の筆者ですが、1〜2か月に一度のペースで行う白髪染めが面倒です。いっそのこと、吉川晃司や坂本龍一ばりに真っ白くしたほうがいいのでは？とさえ思う、今日このごろ。そんななか、ある投稿が話題となりました。Instagramユーザーであるみつきさん（46歳・@mitsuki_diet95）は、2025年10月に一本の動画を発信。かつては髪を黒く染めて白髪を隠していたという彼女ですが、次第にそれを窮屈に感じたそう。“そ