これは実際にあった話である。『本当にあったスピリチュアルな話〜ストーカー編1〜』を描いた作者の紅月陽(@RedSunCat)さんが実際に体験したストーカー被害だ。怖い話や不思議な体験談を集めた著書『本当にあったスピリチュアルな話』に収録されている1作で、本エピソードは“スピリチュアル”の部類ではないものの、ある意味ホラーよりも怖いと感じる出来事である。【漫画】本編を読む「きもー!!」と絶叫したワケとは？紅月陽さん