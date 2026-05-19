株式会社コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」による「大谷 SUN トラック」の出発式が2026年4月18日に東京・渋谷で開催された。【写真】3Dでリアルに再現された大谷選手のスライディング像紫外線の強さが本格化する4月。「雪肌精」は、メジャーリーガーの大谷翔平選手を起用し、日焼け止めの重要性を発信。大谷選手のスライディングを再現した像を載せる大型トラックが東名阪に出現した(走行はすでに終了)。「雪肌精」のプロモ