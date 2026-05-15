東京・銀座にあるライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」。その屋上に同施設初のドッグランが誕生した。さらに、毎年開催されるバーベキュービアガーデンには、ワンちゃんと一緒にBBQが楽しめる1日1組限定エリアも登場！今回は、冬季休業までの期間限定で提供される、屋上ドッグラン併設型ビアガーデン「DOG RUN & BBQ Beer Garden」を紹介する。【写真】ドッグランの中には、Yogibo独自のファブリックとビーズで作られたわ