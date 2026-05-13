旅行前日の退社直前に「これやっといて」と上司からの指示。「週明けでいいですか？」と答えると、上司から笑えない一言が…。【漫画】「旅先で仕事しろ…え？」→本編を読む自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。過去に勤めていたブラック企業での体験をもとに、コミカルなエッセイ漫画をSNSで発信している。今回はX(元Twitter)に投稿された「【ブラック企業の日常21】限界OL…