【モデルプレス＝2026/03/16】スターバックス コーヒー ジャパンでは「My フルーツ3 フラペチーノ（※「3」は正しくは3乗表記）」より、新たに「完熟白桃」が登場。3月18日から全国のスターバックス店舗（※一部店舗を除く）で発売される。【写真】スタバ、話題のカスタマイズ型フラペチーノ◆スタバ「My フルーツ3 フラペチーノ」に完熟白桃登場ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの“3つ