貴族中心主義がはびこる国の騎士学園に入学した平民の少年。見下す貴族たちを次々にブチのめす少年の正体は“剣を持たない剣聖”だった!?【漫画】『剣を持たない剣聖、貴族に支配された騎士学園で無双する』を最初から読む『剣を持たない剣聖、貴族に支配された騎士学園で無双する』第1巻書影『剣を持たない剣聖、貴族に支配された騎士学園で無双する』(原作：岸本 和葉漫画：草葉)は、徒手空拳でも誰より強い剣聖を主人公に描く