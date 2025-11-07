八木アリサさんが自身のInstagramアカウントを更新し、メイクについて投稿。ブランドとのタイアップ投稿ではあったものの、使用感などを紹介してくれました。【関連記事】八木アリサ「毎晩愛用してます」バスタイムの癒しの香りを紹介！■ベースメイク八木さんが紹介したのはこちら！クレ・ド・ポー ボーテ/タンクッションエクラルミヌ（レフィル） 税込8,030円プードルコンパクトエサンシエルｎ（公式サイト） 税込12,100円