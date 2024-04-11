子どもの入園式や入学式って、ママたちも「何を着ていこう」と悩みますよね。大事なセレモニーだし、思い出に残るものにしたい、そう考えてついあれこれ考えてしまいますが、周りから浮いてしまうと、ちょっと気まずい思いをしてしまうことも。今回はそんな、思わず「私浮いてる？」と感じてしまったコーデをご紹介します。想像以上にみんなカジュアル「保育園から入園式の案内が来て、『当日は私服でどうぞ』とのこと。でもせっか