不倫は絶対に許されるべきことではないからこそ、何としてでも証拠を確実につかんで有利な立場に立ちたいもの。そこで今回は、 確実に「不倫の証拠」を手に入れる方法を紹介します。｜車の中を確認するもし旦那さんが車で出歩くことが多いなら、車の中をしっかり確認しましょう。なぜなら、不倫の証拠が最も残りやすい場所だから。例えば不倫相手が自分の私物をどこかに置いてある可能性がありますし、シートを掃除すれば浮気