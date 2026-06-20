tu-hacciのデニムビスチェが話題♡1枚で決まる主役級トップス登場

インナーとファッションの境界線を超えたアイテムとして注目を集めるtu-hacci（ツーハッチ）から、新作「BRAmone ジップデニムカップ付きビスチェ《BRAmone Fashion Glamorous》」が登場しました。シリーズ累計220万枚を突破した人気シリーズの最新作は、下着専門店ならではの補整力とファッション性を融合した一着。1枚で着映えするデザインと快適な着心地で、毎日のコーディネートをより魅力的にアップデートしてくれます♡

美シルエットを叶える機能性に注目

新作の魅力は、見た目のおしゃれさだけではありません。下厚パッドがバストを持ち上げ、1.5倍盛りスタイルを演出。

さらに隠しゴムとパワーネットを組み合わせることで、ノンワイヤーながら高いホールド力を実現しています。

締め付け感を抑えながらも理想的なバストラインをキープできるため、長時間のお出かけやデイリー使いにもぴったり。

インナー選びに悩むことなく、1枚で美しいシルエットを完成させてくれるのが嬉しいポイントです。

AMERICAN HOLIC「適ON」夏新作登場！機能性とおしゃれを両立する優秀ボトムス

アレンジ自在のWジップデザイン

フロント部分には上下どちらからでも開閉できるWジップを採用。その日の気分やコーディネートに合わせて、さまざまな着こなしが楽しめます。

上側を少し開ければ抜け感のある大人っぽい印象に。下側を開ければヘルシーな肌見せスタイルが完成します。

デニム素材ならではのカジュアル感と女性らしさを絶妙に両立し、シンプルなボトムスと合わせるだけでもおしゃれに決まります。

また、胸元を高めに設計しているため、気になる谷間のチラ見えを防止。下着らしさを感じさせない本格的なデニム素材を採用しているので、トップスとして安心して着用できます。

選べる2色で広がる着こなし

カラーは「インディゴデニム」と「ブラックデニム」の2色展開です。

インディゴデニムは、デニム本来の風合いを楽しめる王道カラー。白シャツやカーディガンと合わせれば、爽やかでヘルシーなカジュアルスタイルが完成します。

一方のブラックデニムは、洗練されたモードな雰囲気が魅力。ジャケットのインナーとして取り入れれば、都会的でスタイリッシュな印象を演出できます。

価格は5,980円（税込）、サイズは65M～75Lで展開されています。発売日は2026年6月3日（水）12時からです。

インナー発想だからこそ叶う新しいおしゃれ

「インナーのふりをした主役級トップス」という新発想から生まれた今回のデニムビスチェは、着心地・補整力・ファッション性のすべてを求める女性にぴったりのアイテムです。

1枚でスタイリングが完成する頼れる存在として、この夏のワードローブにぜひ加えてみてはいかがでしょうか♪