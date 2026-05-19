料理の腕が上がる鋭い切れ味。プロも認める【カイ】の三徳包丁で毎日の調理を快適に。Amazonで販売中！
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継ぎ目なしで清潔さを徹底追求。衛生的な【カイ】の三徳包丁が日々のキッチンライフを変える。Amazonで販売中！
毎日の料理を格上げする、鋭い切れ味と衛生面を両立した一本。刃とハンドルが一体成型されたステンレス製で、継ぎ目がないため汚れが溜まりにくく、常に清潔に保てる。伝統の職人技と革新的な技術が融合した、機能美あふれる調理道具だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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刃とハンドルが一体化したステンレス製で、継ぎ目がないため汚れが溜まりにくい。丸洗いが可能で、常に衛生的な状態を保てるため、毎日の調理に安心して使える。
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刃付け後に角を滑らかに研磨する三工程刃付けを採用。食材への切断抵抗を極限まで減らすことで、驚くほど爽快で鋭い切れ味を実現し、調理のストレスを軽減する。
指がかりが良く、手に馴染む流線型のハンドルデザインを採用。握りやすさと操作性を追求した設計により、長時間の調理でも疲れにくく、安定したカットが可能だ。
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サビにくくメンテナンスが容易なモリブデンバナジウムステンレス刃物鋼を使用。右利き・左利きを問わず使用できる設計で、長く愛用できる耐久性を備えている。
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