1台4役で食卓が華やぐ！【アイリスオーヤマ】の多機能電気調理鍋が、毎日の食卓を彩る。Amazonで販売中！
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煮る・焼く・蒸すがこれ一台！【アイリスオーヤマ】のグリル鍋が、食卓を豊かにする。Amazonで販売中！
1台で煮る・炊く・焼く・蒸すの4役をこなす多機能調理器だ。深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレートの3種類が付属し、普段使いからホームパーティまで幅広く活躍する。高火力1300ワットで保温から約250度まで無段階調節が可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1台で煮る・炊く・焼く・蒸すの4役をこなす。深なべ、溝つき、たこ焼きの3種類のプレートが付属し、毎日の食卓から特別な日まで、幅広い料理に対応できる。
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フタの持ち手にはおたまを置ける凹部分があり、調理中のちょっとした不便を解消する。フタは自立も可能で、置き場所に困らない設計だ。
最大約250度の高温で食材を美味しく焼き上げる。保温から最高温度まで無段階で温度調節ができ、サーモスタット機能で温度の上がりすぎも防ぐ。
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着脱式でプレートは丸洗い可能。フッ素コーティング加工により焦げ付きにくく、汚れもスルッと落ちるため、お手入れが簡単だ。全てのプレートを重ねてすっきり収納できる。
煮る・焼く・蒸すがこれ一台！【アイリスオーヤマ】のグリル鍋が、食卓を豊かにする。Amazonで販売中！
1台で煮る・炊く・焼く・蒸すの4役をこなす多機能調理器だ。深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレートの3種類が付属し、普段使いからホームパーティまで幅広く活躍する。高火力1300ワットで保温から約250度まで無段階調節が可能だ。
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最大約250度の高温で食材を美味しく焼き上げる。保温から最高温度まで無段階で温度調節ができ、サーモスタット機能で温度の上がりすぎも防ぐ。
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