足元から快適に！ジョギングから普段使いまで活躍する【ニューバランス】の多機能スニーカーがAmazonで販売中！
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驚きの軽さで毎日をサポート！【ニューバランス】のマルチに使えるメンズランニングシューズがAmazonで販売中！
このメンズモデルは、ジョギングやウォーキング、ジム、普段履きとマルチなシーンで活躍する。サポートに優れたデザインと衝撃的な軽量性が、価格以上の価値を提供するだろう。快適な軽さと柔らかなライド感で、アクティブからカジュアルまで幅広いシーンをカバーする一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アウトソールのラバー配置を最適化し、ストレスフリーな軽量性を実現している。必要最低限のトラクション性を保ちつつ、柔らかい足裏感覚で快適な履き心地を提供するだろう。
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アイローとサドル部のNロゴが一体化したサポートパーツは、高いフィット性を実現する。シューレースと連動した心地よいサポート性で、足元をしっかりと支え、安定感をもたらす。
グラウンドコンタクトEVAが確かなクッション性を提供し、優れた衝撃吸収力を発揮する。立ち仕事やウォーキング、エクササイズなど、一日中快適さをキープできる設計だ。
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昇華プリントを配したメッシュアッパーは高い通気性を誇り、暑い季節でも快適だ。耐久性のあるアウトソールは長期間の使用に耐え、フィットネスランからデイリーユースまで幅広く活躍する。
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