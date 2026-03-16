アツギ春夏ストッキング登場♡なめらか＆丈夫で美脚を叶える日本製

春夏ファッションに欠かせないストッキング。アツギから、確かな品質とファッション性を兼ね備えた日本製ストッキングが2026年春夏シーズンに登場します。なめらかな肌触りの「なめらかタッチ」と、破れにくさが魅力の「丈夫でしっかり」の2タイプを展開。ショートパンツやミニスカートにも合わせやすいデザインで、脚をきれいに見せてくれるのが魅力です。アツギオンラインショップや店頭で、2026年3月下旬より順次発売されます。

日本品質×トレンド対応デザイン

近年、日本の衣料品はその品質の高さから国内外で注目されています。特に訪日外国人旅行者の増加に伴い、日本製アイテムの評価が高まっているのも特徴です。

今回のアツギのストッキングは、品質だけでなくトレンド感にもこだわった仕様。パンティ部の切り替えがないデザインのため、ショートパンツやミニスカートなど丈の短いボトムスとも相性抜群です。

さらに、つま先部分には補強トウを採用し、破れにくさにも配慮。肌トーンやコーディネートに合わせて選べる3色展開で、デイリーコーデにも取り入れやすいアイテムです。

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春夏に選べる2タイプ

なめらかタッチ



20デニール相当で、なめらかな肌触りが特徴のストッキング。横ジマが出にくく、キメの整った美しい脚を演出します。

よく伸びるサポーティ糸で編み上げられており、肌なじみが良く適度なフィット感を実現。さらに、穴があいても伝線が広がりにくい繊維を使用している点も魅力です。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：ベビーベージュ／ヌーディベージュ／ブラック）

主な販売経路：量販店／ドラッグストア／ディスカウントストア／直営店／オンラインショップなど

発売日：2026年3月下旬以降順次展開

丈夫でしっかり



22デニール相当で、破れにくさにこだわったストッキング。サラッとした履き心地が特徴で、日常使いにもぴったりです。

ポリウレタン糸にナイロン糸を2重に巻き付けたダブルカバリング糸を採用し、丈夫で耐久性のある生地に仕上げています。

アクティブに動く日にも安心して履ける設計で、高身長の方に向けてLLサイズも展開しています。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：ベビーベージュ／ヌーディベージュ／ブラック）

主な販売経路：量販店／ドラッグストア／ディスカウントストア／直営店／オンラインショップなど

発売日：2026年3月下旬以降順次展開

春夏コーデを美脚で楽しむ

アツギの春夏新作ストッキングは、日本製ならではの品質とトレンド感を兼ね備えたアイテム。

なめらかな履き心地のタイプと、破れにくく丈夫なタイプの2種類から選べるため、ライフスタイルや好みに合わせて取り入れられます。

ミニ丈ボトムとも相性がよく、美脚をさりげなく引き立ててくれるのも嬉しいポイント♡春夏コーデをより美しく仕上げたい方は、ぜひチェックしてみてください。