逆サバ？ 言うほど背も小さくない女子大生の「幼いアピール」がしんどい
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「みゆはちぃちゃい女の子」…？
やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。
婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。
『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。
※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』から一部抜粋・編集しました。
みゆも連れて食事に行った一家。みゆによる「お酒が飲めない」という発言が引っかかるきよかですが、彼氏である弟によってそれが嘘であるということが分かります。しかし、みゆはめげずに新たな「小さくて可愛い自分」アピールをし出して…！
度を越した嘘やアピールに、きよかと夫は心配な気持ちを覚えます。
もしあなたがみゆのような人物に出会ったら、どうしますか？
著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』