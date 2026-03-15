逆サバ！？


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「みゆはちぃちゃい女の子」…？

やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。

婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。

彼女の行動に引いてこそいたものの、初めはそこまで気にしていなかったきよかですが、次第にエスカレートするみゆの行動でトラブルに巻き込まれていってしまい…？

『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。

※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『ちっちゃくてかわいいワタシ　痛すぎる勘違い女の正体』から一部抜粋・編集しました。

みゆも連れて食事に行った一家。みゆによる「お酒が飲めない」という発言が引っかかるきよかですが、彼氏である弟によってそれが嘘であるということが分かります。しかし、みゆはめげずに新たな「小さくて可愛い自分」アピールをし出して…！

そんなわけあるか！


比べる必要はありません


手の大きさなんてどうでもええやろ…


私サバ読みしてへんで！！


本当はサバ読みしてる…！？


要約すると…


健康診断の内容は


いつか絶対に人間関係崩壊するで…


度を越した嘘やアピールに、きよかと夫は心配な気持ちを覚えます。

もしあなたがみゆのような人物に出会ったら、どうしますか？

著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ　痛すぎる勘違い女の正体』