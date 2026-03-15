【今週の運勢】3月16日（月）〜3月22日（日）の運勢第1位は牡羊座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 3月16日（月）〜3月22日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★牡羊座

運勢第1位！ ひとつのサイクルが終わり、新しい可能性の種が芽吹くとき。過去の経験を整理して、「これから本当に必要なもの」を選別してみて。あなたの内なる静かな決断が、周囲に不思議な「調和」をもたらします。直感を信じ、運命の切り替わりを軽やかに受け入れていきましょう。

第2位★魚座

運勢第2位！ あなたがこれまで発信してきた知恵や愛が、大きな実りとなって還ってくる最高の収穫期です。内省の時間は終わり、得られた成果を糧に、新しいステージへの第一歩をしなやかに踏み出して。あなたの存在そのものが、周囲にとっての希望の光になります。

第3位★牡牛座

運勢第3位！ これまで積み上げてきたものを一度手放し、新しいステージへ意識を向けるタイミング。慣れ親しんだ環境からの卒業は勇気が必要ですが、空いたスペースにはより大きな幸運が舞い込みます。変化を恐れず、未来の自分にふさわしい役割を再定義してみて。

第4位★蠍座

深い洞察力によって、物事の本質を完全に見抜くことができる週です。過去の葛藤が消え、静かな情熱が腹の底で定まるのを感じるでしょう。これまでの「収穫」を元に、新しい人生の地図を描き始めてください。あなたの確信が、未来を切り拓く星回りです。

第5位★乙女座

長年取り組んできた課題が解決し、精神的な自由を手に入れる星模様です。自分を縛っていた古い価値観を手放し、純粋な好奇心に従って新しい世界へ飛び出す準備を整えて。あなたが培ってきた知恵は、今や誰にも奪えない一生の財産となっているはず。

第6位★射手座

長かった探求の旅が終わり、手にした知恵を自分の血肉とする週。学んだことを整理し、実生活でどう活かすかという「最終確認」を行ってください。あなたが辿り着いた答えは、これからの人生を支える揺るぎない土台となり、次なる冒険への勇気を与えてくれます。

第7位★蟹座

これまでの努力が「目に見える形」で結実する収穫の星回りです。あなたが守り育ててきたものが、周囲からも認められ、確かな価値として定着していくでしょう。過去の経験を整理し、次のサイクルへ持っていくべき今の自分に合った「真の宝物」を選別して。

第8位★山羊座

ひとつのコミュニティや役割での「収穫」を終え、新しい地図を描き始める週です。培ってきたスキルをどう社会に還元するか、その最終的な形が見えてくるはず。今ある成果に満足せず、より高い視点から自分の立ち位置を再定義することで、運気が大きく拓けます。

第9位★双子座

あなたの個性が周囲と共鳴し、新しい社会的な役割が形作られていく週です。自分1人で完結させるのではなく、他者からの期待や時代の要請をうまくキャッチして取り入れてみて。境界線を越えてつながることで、あなたの世界は想像以上に大きく広がっていく暗示です。

第10位★獅子座

ひとつの役割を終え、清々しい達成感と共に次なるステージへの扉が開きます。今は無理に動くよりも、これまでの成果をじっくりと味わいながら、自分を労う時間を大切にすると◎。1人時間を作ったり、静かな環境で過ごしたりすることで、次に進むべき方向が自然と見えてくるはずです。

第11位★天秤座

人間関係のしがらみが整理され、本当に大切な人とのつながりだけが純化されていくとき。表面的な調和よりも、魂の共鳴を優先することで、あなたの人生はより深い豊かさへと向かいます。今ある豊かさや恵みには感謝して、分かち合う喜びを味わって。

第12位★水瓶座

古い意識の殻を破り、新しい自分としての「最終的な調整」を行うとき。これまで当たり前だと思っていた境界線が消え、より自由で広い世界へと意識がつながっていくのを感じるでしょう。過去の収穫を携え、軽やかな足取りで新しいサイクルへと飛び込んで。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】