サンリオキャラクターズ夏限定フレグランス♡日焼けキティ＆クロミ登場

モデルの“みちょぱ”こと池田美優さんがプロデュースするフレグランスブランド「プアナナラ」から、サンリオキャラクターズとの夏限定コラボアイテムが登場。日焼けしたハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポチャッコが“オトナなビーチギャル”をテーマにデザインされた特別パッケージで展開されます。香水やフレグランスジェルなど、夏の気分を盛り上げる香りアイテムが数量限定で発売されます♡

日焼けサンリオの限定香水

こんがり日焼けしたサンリオキャラクターズがデザインされた、夏限定のフレグランスアイテムが登場。

プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ ハローキティデザイン/プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ クロミデザイン

価格：各3,850円(税込)

フルボトルには限定ステッカーが付属し、ビーチギャル風のキャラクターデザインが楽しめる特別仕様です。

さらに持ち運びに便利なミニサイズも登場。

プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ MINI ハローキティデザイン/プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI クロミデザイン/プア ナナラ シアープカナ オードトワレ MINI マイメロディデザイン/プア ナナラ モーニングピカケ オードトワレ MINI ポチャッコデザイン

価格：各1,650円(税込)

ポーチにも入るサイズ感で、夏のお出かけにもぴったりです。

Sun Bumが日本上陸♡ビーチ発サンケアブランドの公式サイトがついに公開

ラメ＆パールのジェル登場

プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（アイボリー） クロミデザイン/プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（ピンク） マイメロディデザイン/プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ（オレンジ） ハローキティデザイン

価格：各1,760円(税込)

大粒ラメ※1と微細パール※2が肌にきらめきをプラスし、デコルテのハイライトとしても使えるアイテム。さらに4種の保湿成分※3配合で夏の乾燥肌もケアします。

クロミデザイン（カラー：シルバー×偏光カラー/香り：サニーモアニ）

マイメロディデザイン（カラー：シルバー×ピンク×ブルー/香り：サニーモアニ）

ハローキティデザイン（カラー：ゴールド×オレンジ/香り：ビキニプラウヌ）※ドン・キホーテ限定発売

※1：ホウケイ酸（Ｃａ／Ａｌ）、酸化チタン、酸化スズ

※2：マイカ、酸化鉄、酸化チタン

※3：ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス

発売日と先行販売

本コラボアイテムは数量限定で販売されます。

■先行発売

2026年4月3日（金）～PLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITSyou.STORE」

■一般発売

2026年4月18日（土）～全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストアなど（一部店舗を除く）

また、日本展開を望む声が多かったフレグランススプレーなど、ブランドの人気アイテムとともに夏の香りを楽しめるコレクションとなっています。

夏限定の香りを楽しんで♡

日焼けしたサンリオキャラクターズがビーチギャルスタイルで登場する、夏限定フレグランスコレクション。可愛いデザインと爽やかな香りが楽しめる香水やきらめくジェルは、夏のおしゃれ気分をぐっと高めてくれるアイテムです。数量限定販売なので、サンリオファンやフレグランス好きの方はぜひ早めにチェックしてみてください♡