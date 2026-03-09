『ちいかわ』×ストリートブランド「9090」がコラボ！

　ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とストリートブランド「9090（ナインティナインティ）」がコラボレーションしたアイテムが、3月13日（金）の13時00分から3月23日（月）の11時59分までの期間限定で受注販売されることが本ブランドのInstagramで発表された。初の小麦ギャルデザインとなっている。

【写真】受注期間内でも完売になる場合も！　人気の予感がする、ハチワレ、うさぎ、モモンガの小麦ギャル姿のアイテム

■アパレルは販売数に上限あり

　今回発表されたのは『ちいかわ』とストリートブランド「9090（ナインティナインティ）」とのコラボレーション。

　制服を着た小麦ギャル姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのマスコットのほか、ロンTやスウェットパンツなどが確認できる写真や動画が公開されている。

　受注販売で、3月13日（金）の13時00分から3月23（月）日の11時59分まで、「9090」公式オンラインサイト、YZ公式アプリで受付。発送は7月中旬を予定している。

　なお、「ちいかわ OG Logo Tee」「ちいかわ OG Logo Sweat Pants」のアパレル商品は、販売数に上限があるそうで、上限に達し次第、受付終了となる。また、期間内であっても、完売となる場合があるという。

