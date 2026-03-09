【本日発売】ティー特化「スタバ」春の新作第2弾！ ストロベリー果肉を合わせたフローズンビバレッジ
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、3月9日（月）から、春の訪れを告げるスプリングシーズン第2弾「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」を、全国27店舗で発売する。
【写真】茶葉には春の風物詩「ピーチ トランクイリティ」など2種を使用！ 春の新商品詳細
■春を象徴する2つのティーが主役
今回発売されるのは、春を象徴する2つのティーと、ストロベリー果肉を合わせた、少しずつ温かくなってきたこのシーズンにぴったりの爽やかさと華やかさを楽しめるティーが主役のフローズンビバレッジ。
ティーは、ふわり舞うピーチの香りと、やさしく穏やかな甘み、フルーティーで透明感あふれる余韻にレモンバーベナやカモミールが香る「ピーチ トランクイリティ」と、国産の緑茶と、ハイビスカス、パイナップル、マンゴー、バラのバランスのよい味わいが特長の「さくら アリュール」の人気の2種類の茶葉が使用されている。
また、2つの茶葉を一緒に抽出したブレンドティーをカップに入れた後、このブレンドティーにピーチの甘さとローズの華やかな香りのベースとストロベリー果肉を合わせた上品な味わいのフローズンをティーの上に注ぎ、トッピングにストロベリー果肉をのせて完成。茶葉本来の穏やかな風味を感じるフローズンの食感と、ストロベリーの甘酸っぱさが調和し、春を感じさせるフルーティーで豊かな味わいが楽しめる。
なお、2月18日（水）から第1弾として展開している春のティーラテ「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）」も継続販売。その日の気分に合わせて一足早い春を体験可能だ。
