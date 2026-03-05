ツーハッチ新作ぷにぷにブラ登場♡ノンワイヤーで叶う美胸コレクション
インナーファッションブランド「ツーハッチ」から、新シリーズ《ぷにぷにブラ》が登場しました。ノンワイヤーの快適さと補整力を両立し、浮きや盛れ感の悩みに寄り添う新感覚ブラとして注目を集めています。やわらかな着け心地と美しいシルエットを叶え、自分らしい毎日をやさしく支えてくれるシリーズです♡
新シリーズぷにぷにブラとは
気持ちも弾んで舞い上がる。自分らしく過ごす日々を、優しく底上げしてくれる新シリーズです。
「ノンワイヤーでも盛りたい」「カップが浮きやすい」といった悩みに応えるストレスフリーなノンワイヤーブラ。上向きの丸胸をメイクし、着けるだけでスタイルアップを叶えます。
これまでにないぷにぷにとした触り心地の新型モールドカップを採用。段差が少なく、モールドカップが浮きやすい方でもバストにしっかりフィットします。
ノンワイヤーの軽やかな着け心地ながら、補整ブラのような谷間とふっくらデコルテを演出します。
ぷにぷにブラのこだわり機能
バストを持ち上げ包み込む設計
肌側の段差が少ないカップがバストに密着し、モールドカップ特有の浮きを軽減。自然なフィット感を実現します。
三層構造のぷにっとパッド
独自の三層構造カップを採用し、厚みがありながら硬すぎない新触感。やわらかなぷにぷに感で心地よく着用できます。
4列ホックで細かく調整
4列ホック仕様で体型に合わせた調整が可能。アンダーのフィット感を高め、より安定した着用感を叶えます。
商品ラインナップ詳細
《ぷにぷにブラ》リボンレースブラ＆ショーツ
価格：4,880円～
セットショーツはフルバックとレースバックの2タイプから選べます。
華やかさと上品さを兼ね備えたカラー展開で、日常使いから特別な日まで気分を高めてくれるデザインです。
サイズ：A70～F75（カラー：ピンクベージュ／ピンク／ミント／チャコール／ラベンダー（オフィシャルサイト・店舗限定カラー））
毎日を心地よくする一枚
ノンワイヤーの軽やかさと補整力を両立したツーハッチの《ぷにぷにブラ》。やさしいフィット感と美しい丸みのあるバストラインを叶え、快適さと女性らしさを同時に楽しめます。
カラー違いで揃えたくなる可愛さも魅力♪毎日を少し特別にしてくれる新シリーズをぜひチェックしてみてください♡