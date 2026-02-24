日本公開！ テレンス・ラウ＆セシリア・チョイが交際するきっかけとなった初共演作

昨年秋、軽井沢高原教会で結婚式を挙げたことが話題となった俳優テレンス・ラウ＆セシリア・チョイ。日本はもちろん、世界中で大ヒットした『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』でも共演していた二人が交際するきっかけとなった初共演作であり、「絶対に観たい」との声が上がっていた『幻愛 夢の向こうに』がついに日本公開される。

2020年の香港映画興行収入2位を記録した大ヒット作は、香港映画界のアカデミー賞ともいわれる香港電影金像奨で6部門にノミネートされたほか、香港電影評論學會大奨ではテレンスとセシリアが最優秀男優賞と最優秀女優賞をW受賞している。

出演俳優に真の愛をもたらした恋愛劇！

物語は、小学校教師レイ・ジーロック（通称ロック）が人混みで発作を起こした友人リンに遭遇する場面から始まる。下着姿で座り込むリンに駆け寄ったロックは、スマホを向ける野次馬からリンを守る女性に心惹かれる。数日後、ヤンヤンと名乗る女性と再会したロックは、すぐに親しくなるのだが…。

ロックが一目惚れしたヤンヤンと再会し、心を寄せ合う冒頭の展開は、少女漫画のように甘い。しかし物語が進むにつれ、社会的でシリアスなテーマを含んだ幻想的な恋愛ドラマへと舵を切る。実はロックは統合失調症を患っていて、ヤンヤンは、彼の妄想が生み出した幻だったのだ。とはいえ、ロックがヤンヤンに病を打ち明けるか否かで悩んだのは現実。結果的に症状が悪化したロックはグループセラピーを再開し、福祉センターに現れるのが、実際にリンを助けた大学院生イップ・ラムだった。心理学を学び、「恋愛妄想」を研究するイップは、ロックを研究対象に選ぶ。患者とセラピストとして始まった関係は…。

精神疾患や心理学が絡む恋愛は非常に難しいテーマだ。『世界にひとつのプレイブック』が思い浮かぶが、ポップな展開で深刻さは皆無。しかしキウィ・チョウ監督は、登場人物の内面に切り込むアプローチで物語を進行。ロックが向き合う妄想と現実の曖昧さや、イップが抱える問題が次々と明かされるにつれ、二人の人生観や恋愛への逡巡が浮かび上がり、物語の奥行きが広がる。ロマンティックだが胸が締め付けられる。

心の病気に関しては偏見が根強いし、健常者に相互理解を求めるのも難しい。実はロックのように精神疾患を抱えた人は多少なりとも差別を受けた経験があり、誰かを愛することも、愛されることも無理と思い込んでしまいがち。そしてトラウマのせいで歪な男女関係しか結べないイップも自分を愛せない。恋愛に臆病な二人は、心の底では愛を渇望するからこそ苦悩するのだ。誰にとっても普遍である、愛を望む心が切ない。

表情や視線の向け方で複雑なキャラクターをリアルに体現したテレンスとセシリアの熱演はすでに複数の映画賞という形で評価されている。しかし本作は、それだけが魅力ではない。チョウ監督の繊細かつ大胆な演出や幻想的とも感じられる照明やカメラワークが生んだ、エンタメでありながらも社会的メッセージ性のあるクオリティの高い総合芸術なのだ。エンディングまで気が抜けないし、観終わったときにきっと他者への思いやりや共感を思い出すはず。そして、人を愛し、愛されることがいかに重要かを心に刻むに違いない。

『幻愛 夢の向こうに』

監督/キウィ・チョウ 出演/テレンス・ラウ、セシリア・チョイ、パウ・ヘイチン、プン・チャンリョンほか 2月20日よりシネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国公開。Photon Films（HK）Limited Ⓒ 2019 All Rights Reserved