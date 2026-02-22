真剣交際？それともグルーミング？『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』著者・蟹乃まよさんが語る、子どもへの寄り添い方
子どもが大きくなるほど、「子どもの恋愛に親としてどこまで関わるべき？」という迷いは増えていきますよね。『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』の著者・蟹乃まよさんは、作品づくりを通して“親子の関係の中間地点”について深く考えるようになったと話します。「干渉しすぎても、放っておきすぎても気づけない」。その間にある“適度な寄り添い”とは、どんなものなのでしょうか。
■『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』あらすじ
18歳の娘・美月が紹介したいと連れてきた相手は、41歳の男。しかも、彼女が中学生の頃通っていた塾の先生でした。母親の優子は交際に強く反対し、相手を追い返します。
23歳もの年の差に驚き大反対する優子と、そんな母親に反発する美月。しばらく膠着状態が続いていましたが、優子は娘と一度ちゃんと向き合って話がしたいと考え、美月を夜のドライブに誘います。
落ち着いた雰囲気の海辺に腰をかけ、じっくり話し合う2人。美月は、交際相手である誠のことを少しずつ母に話しはじめます。
不安だった受験期にたくさん相談に乗ってくれたこと、男性に恐怖心を持っていた美月の心を解きほぐしてくれたこと、美月が気持ちを伝えてからも「ご両親にちゃんと話そう」と言ってくれたこと。
「お母さんは勘違いしてると思う。あの人がいなかったら私の今はないの」
娘の真剣な気持ちを聞いて、いったんは応援することを心に決めた優子。しかし、芸能人の歳の差婚のニュースにどうしても心がざわつきます。そしてネットで検索を繰り返すうちにたどり着いたのが「グルーミング」という言葉。優子は居ても立っても居られなくなり…。
■親として、子どもの恋愛に“適度な距離”で寄り添っていくためには？
――「23歳差の交際」という議論を呼びそうなエピソードから始まる作品ですが、本作について読者からの反応はいかがでしたか？
蟹乃まよさん：実は、反対意見や批評を見るのが結構好きなんです。「父親が他人事すぎる」「加害者に成功体験を与えてはいけない」「母親やばすぎ」など、読者それぞれが感じた“違和感”や“納得いかなさ”って、作者としてすごく興味深くて。「そんな風に感じる人もいるのか」という発見が多いんですよね。
どんな意見も正解・不正解はなく、人の数だけ受け取り方が違い、とてもためになります。もちろん、応援の言葉はすごく嬉しいですし、どんな意見も大切に読ませていただいています。皆様、ありがとうございます！
――この作品の中で、母親の優子は娘がグルーミングされているのではないかと不安になります。美月はそれを否定していますが、グルーミング被害に遭わないために親子でできる対策はありますか？
蟹乃まよさん：これは私もまだ模索中ですが…作中でも描いたように「孤独で、人間関係がうまくいっていない子ほど狙われやすい」という傾向があるそうです。
だからこそ、まず家庭の中だけでも“安心して話せる関係”を保つことが大切だと思います。家庭でつまずきが少ないほど、外でつまずいたときも「ちょっと聞いてほしい」と戻ってきやすいし、逆に家庭での会話が失われてしまうと、外で抱えているトラブルにも気づきにくくなる。
親が干渉しすぎても距離を置かれるし、無関心でも危険に気づけない。その“中間”を親子で一緒に探り続ける姿勢こそが、グルーミング対策として最初の一歩になると思います。
――10代の子どもの恋愛について、親として適度な距離を保ちながら寄り添っていくためにはどんなことが必要だと思われますか？
蟹乃まよさん：私は「まず気持ちを肯定する」ことが一番大事だと思っています。
否定から入られると話す気が失せてしまうし、話してくれなくなると親として“危険な違和感”にも気づけなくなる。逆に、肯定される経験が積み重なると信頼関係が育って、「困ったときに相談する」という流れが自然と生まれる気がします。その距離感さえきちんと保てれば、本当に必要な場面では親として伝えるべきことをしっかり伝えられるのではないでしょうか。
また、どこまで口出しするかは、その子の性格や親子の関係によって全然違いますよね。否定されると余計に燃えるタイプもいれば、すんなり納得してしまう子もいる。だから“こうすべき”というよりは、目の前の子の性格や価値観に合わせて、その都度柔軟に対応していくことが必要なのかなと思っています。
――この先、描いてみたいテーマや挑戦してみたいことなどあれば教えてください。
蟹乃まよさん：この本を描くにあたって、性被害のことについても調べました。過去のトラウマが生存本能によって性的嗜好に転換される場合があると知り、その事実に強い衝撃を受けました。それが防衛反応として働くこともあれば、逆にそういった嗜好が原因で起こる犯罪も実際にあるそうです。その複雑さは簡単に善悪で割り切れるものではなく、だからこそ向き合って描いてみたいという思いが漠然とあります。
いつか “性加害者になってしまった性被害者” というテーマを、正面から逃げずに描いてみたいと考えています。
――最後に、読者へのメッセージをお願いします。
蟹乃まよさん：歳の差恋愛って、どこまでが良くてどこからがダメなのでしょうか。何歳差なら気にならなくて、逆に何歳差なら拒否感が出るのか。その基準って人によって全然違いますし、親と子でも全然違うと思います。 この一冊が、そんな“ふとした違和感や疑問”を膨らませるきっかけになれたら嬉しいです。
＊ ＊ ＊
親として、子どもの恋愛にどう向き合えばいいのか。蟹乃まよさんが語ってくれたのは、「まず気持ちを否定しない」「話せる関係を保つ」という、シンプルだけれど見失いがちな姿勢でした。歳の差恋愛も、親子の距離感も、違和感や心配を抱くのは自然なこと。その気持ちを押し込めるのではなく、「どうしてそう感じるんだろう？」と自分に問い返すきっかけをくれるのが、この作品なのかもしれません。
■著者プロフィール
蟹乃まよ …漫画家・イラストレーター。第1回「シリーズ立ち行かないわたしたち新人賞」で大賞受賞。主にSNSで育児やワーママあるある漫画を公開している。
取材・文＝宇都宮薫