»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ªº£¤À¤±¡ÖÄ¶ÆÃÀ¹¤ê1.5kg¤Ä¤±ÌÍ¡×Éü³è¡õÌý¤½¤ÐÂçÀ¹ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡Ô2·î28Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÄ¶ÆÃÀ¹¤êÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¡ÖÌý¤½¤ÐÂçÀ¹ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù±þ¤¨¡¦ËþÂ´¶¡¦Ã£À®´¶¤¬Áý¤¹¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ºòÇ¯³«ºÅ¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶ÆÃÀ¹¤êÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄ¶ÆÃÀ¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï1kg¤ÎÌÍÎÌ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í1.5kg¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¡ÊÄ¶ÆÃÀ¹¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¡¢¡ÖÆÃÇ»¤Ä¤±ÌÍ¡ÊÄ¶ÆÃÀ¹¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÐ¾Ý¤Ä¤±ÌÍ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£ÌÍÎÌ¤ÎÊÂÀ¹¤ê¤«¤éÄ¶ÆÃÀ¹¤Ë¤Ï400±ß¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ÖÉü¹ïÌý¤½¤Ð¡×¤È¡Ö¿É¤ß¤½Ìý¤½¤Ð¡×¤Î2¼ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂçÀ¹¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬ÄÌ¾ï100±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÌý¤½¤ÐÂçÀ¹ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¡£
¥Ç¥«À¹¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
»°ÅÄËÜÅ¹¡¿ÀîºêÅ¹¡¿¿åÆ»¶¶Åì¸ýÅ¹¡¿¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¡¿¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡¿¿ÀÅÄÅ¹¡¿·ÃÈæ¼÷Å¹¡¿ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹¡¿ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¡¿¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶Å¹¡¿¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¡¿²ÎÉñ´ìÄ®Å¹¡¿¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡¿¹ñÊ¬»ûÊÂÌÚÅ¹¡¿Â¿ËàNTÅ¹¡¿È¬È¨»³Å¹¡¿ÇßÅÄÅ¹¡¿ËÌ¿·ÃÏÅ¹¡¿¤Ê¤ó¤ÐcityÅ¹¡¿¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¿ÀôËÌÅ¹¡¿µþÅÔ»Í¾ò±¨´ÝÅ¹¡¿²¬ºêÅ¹¡¿ËÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤È·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÄó¶¡»þ´Ö¤ä¼è°·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô