ゴディバがLABUBUとコラボ！ オリジナルパッケージのコレクションを発売

ゴディバ ジャパンは2月18日より、「GODIVA × LABUBU」コレクションを、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて順次販売を開始します。

■チョコレートの詰め合わせによる5商品が登場

同コレクションは、ゴディバとPOP MARTのIPの1つである「THE MONSTERS」とのコラボレーションによるもの。LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのチョコレートを詰め合わせた商品を展開します。

「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」（3,888円）は、 ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせています。

「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」（4,320円）は、LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットしました。3月上中旬より順次販売予定です。

「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」（2,808円）は、ダークチョコレートで包んだダークチョコレートガナッシュ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせています。

「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」（2,808円）は、ヘーゼルナッツのフィリングをミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせました。

「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」（1万4,300円）は、ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートと、ティーカップ＆スプーンをあわせたゴディバ オンラインショップ限定のセットです。3月上中旬より順次販売予定。

また、同日からは、ショコリキサー取扱店にて「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」（870円〜）、ソフトクリーム取扱店にて「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」（1,650円）も販売します。

■商品概要

商品名：「GODIVA × LABUBU」コレクション

販売期間：2026年2月18日〜順次 ※無くなり次第終了

種類：GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス

価格：3,888円

種類：GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶

価格：4,320円

種類：GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入

価格：2,808円

種類：GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入

価格：2,808円

種類：GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス

価格：1万4,300円

取扱店：全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップ

（C）POP MART

（フォルサ）