【カルディ最新セール】2月後半もコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。20日以降スタートの対象店舗を一気見せ。

カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年2月19日時点で発表されている、2月20日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

みなとみらい、恵比寿も対象！

「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【2月20日から24日】

・アピタ鳴海店

・ゆめタウン八代店

・東大和店

・イオンモール堺北花田店

・マークイズみなとみらい店

・マリナタウン店

・恵比寿ガーデンプレイス店

・ラクト山科ショッピングセンター店

・イオンモール木曽川店

【2月21日から25日】

・サンリブくりえいと宗像店

・カナートモール和泉府中店

・宮交シティ店

【2月24日から28日】

・エスパル仙台店

2月後半も、実施店舗がたっぷり追加されました。この機会に、お得に買い物を楽しんで！

（東京バーゲンマニア編集部）