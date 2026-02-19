【カルディ最新セール】2月後半もコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。20日以降スタートの対象店舗を一気見せ。
カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年2月19日時点で発表されている、2月20日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
みなとみらい、恵比寿も対象！
「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【2月20日から24日】
・アピタ鳴海店
・ゆめタウン八代店
・東大和店
・イオンモール堺北花田店
・マークイズみなとみらい店
・マリナタウン店
・恵比寿ガーデンプレイス店
・ラクト山科ショッピングセンター店
・イオンモール木曽川店
【2月21日から25日】
・サンリブくりえいと宗像店
・カナートモール和泉府中店
・宮交シティ店
【2月24日から28日】
・エスパル仙台店
2月後半も、実施店舗がたっぷり追加されました。この機会に、お得に買い物を楽しんで！
（東京バーゲンマニア編集部）