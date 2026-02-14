誰でも似合うし今っぽくなれる！ヘアメイク直伝の垢抜ける「ちょいアーチ眉」の作り方

ヘアメイク森田玲子です。今年っぽい眉を目指すなら平行眉とアーチ眉のいいとこどりをした“ちょい”アーチ眉。微妙にアーチしたなだからなカーブが、顔に奥行きと柔らかさをプラスしてくれます。描き方やおすすめ眉コスメもご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

2026年版・垢抜け眉！“ちょいアーチ眉”って？

毎シーズン移り変わるメイクトレンドについていくのは大変！でも、ここだけは年代問わずに追って欲しいのが眉メイクのトレンド。それは、眉メイクさえ“旬”にしておけば、絶大な垢抜けが叶うから。

2026年のトレンドは、ゆるらかなカーブのあるちょいアーチ眉。その基準や描き方をご紹介します。

平行眉をカーブさせる

平行眉は、名前の通り床と並行に一直線。そこになだらかなカーブをプラスすることで、今っぽいアーチ眉に。黒目の上〜眉山の下のラインに丸みをつけます。

まずはアイブロウパウダーでガイドラインを描き、眉の隙間に色をのせます。

パウダーで描いたガイドを基準に、アイブロウペンシルで形を整えます。

足したいのは、眉下のアーチ。平行眉のようにキレイに縁取るように描くのではなく、ふさふさとした毛流れのある自然な仕上がりを目指します。

眉山にカドを作ると平行眉感がでるので、眉山も丸みを意識して微調整を。

淡い色で仕上げて、眉を顔と調和させる

キリッと見せるよりは、柔らかく見えるように明るめに仕上げて。ベージュなど白っぽい眉マスカラで、もとの眉の色や質感をソフトに見せます。

けれど、少し前の存在感薄めの淡眉ではなく、メイクのジャマもせず顔全体でバランスをとるようなイメージ。眉だけ、目だけ、リップだけとワンポイントを主張させるよりも、全体的にバランスの整った感じに見せると今っぽく見えます。

顔全体を見たときに、顔全体に目線が分散するようにすると、顔の余白が減り輪郭も美しく見えます。

どんな人でも似合う万能ちょいアーチ眉

眉メイクは、目の形や輪郭などパーツに合うメイクをするのが一番。このちょいアーチ眉のいいところは、どんな人でも似合いやすいところです。そして、アイメイクやリップメイクのトレンドが変わってもしっくりくることです。

2026年のカラーメイクの傾向は青みピンク系。アイメイクは、締め色を使わないスキントーンになじむようなベージュ系のメイクから一転。アイシャドウパレットにダークブラウンなどの締め色入りが復活している傾向に。

リップの色も春コスメもディープな色も多いです。

そんなやや濃いポイントメイクに変わりそうなトレンドにも、“ちょいアーチ眉”なら、しっくりなじんでくれます。

2026年のちょいアーチ眉を簡単にするおすすめ眉コスメ

セザンヌ アイブロウ&シェードパウダー 03ソフトグレージュ

発色具合が絶妙。ソフトなパウダリー感と、濃い色も重すぎない絶妙な発色がイマドキ眉を仕上げるのにぴったり。付属のブラシもほどよくコシがあってほどよい発色で使いやすい。

セザンヌ 極細アイブロウマスカラ C6ナチュラルブラウン

細くて地肌につきにくく、それでいて太い眉にもしっかり色がのるアイブロウマスカラ。ベタっとつかないので、エアリーな毛質をキープしたまま色を淡く調節できる。

今回は、2026年トレンドの“ちょいアーチ眉”。眉メイクは1本線を描き足すだけでも印象が変わるくらい、ちょっとの変化がとても重要です。

繊細な眉メイクだからこそ、毎シーズン少しずつアップデートすることで顔が今っぽく一気に垢抜けます。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。