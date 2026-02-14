足元からあたたかく、空気は清潔に。冬を心地よくするハイブリッド暖房【シャープ】のセラミックヒーターがAmazonに登場!
うるおいも、あたたかさも、清潔も。毎日を整える冬の頼れる一台【シャープ】のセラミックヒーターがAmazonに登場!
シャープのセラミックヒーターは、暖気の上昇を抑えながら遠くまで温風を届け、足元から包み込むような暖かさを実現する加湿暖房機だ。給水ポンプでくみ上げた水を加湿フィルターへ送り、余分な水はトレーに落ちる構造のため、加湿フィルターが水に浸からず清潔に保てる。分解しやすい設計で日々の手入れも簡単に行え、きれいな温風とうるおいを安定して届けられるのが特徴だ。
運転停止後には加湿フィルターを自動洗浄し、水あかの付着やトレーの濁りを抑えて清潔性を維持する。加湿量は業界トップクラスで、プラズマクラスターとともに吹き出す清潔な風が、乾燥しがちな冬の暮らしにしっかりとうるおいを届ける。
8時間操作がない場合は自動で停止する安全設計を備え、電気代の無駄を防ぐ。さらに、本体が転倒・傾いた際には内蔵機構が通電を停止し、起こして再操作しない限り復帰しないため安心して使える。給水タンクにはAg⁺イオンカートリッジを取り付けられ、水中の菌を抑制して清潔さを長く保つことができる。
暖房・加湿を一台でまかなう、冬の生活を快適に整えるモデルだ。
