ミスド、ファン待望の「ショコラフレンチ」12年ぶりに復活！2月18日発売
【モデルプレス＝2026/02/12】ミスタードーナツでは、創業55周年を記念し、2026年2月18日（水）より「ショコラフレンチシリーズ」全3種を期間限定で発売する。
【写真】ミスド×GODIVA、55周年記念ドーナツ登場
「ショコラフレンチシリーズ」は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長で、販売終了から12年の時を経ても、復活への要望が多く寄せられていた同シリーズが、ファンの声に応える形でついに復活を遂げる。
今回、復活を待ち望んでいた人には懐かしさを、まだ食べたことのない人には新しさを感じてもらえるよう、組み合わせる素材選びにもこだわった。
販売当時人気商品であった「ショコラフレンチ」や、「エンゼルショコラ」に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドして、ホワイトチョココーティングで仕上げた「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場する。（modelpress編集部）
・ショコラフレンチ
テイクアウト 183円
イートイン 187円
・エンゼルショコラ
テイクアウト 194円
イートイン 198円
・ザクザクチョコクリームショコラ
テイクアウト 205円
イートイン 209円
販売期間：2月18日（水）〜 3月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
【Not Sponsored 記事】
