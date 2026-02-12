マリメッコのバッグで春コーデ♪スプリング2026コレクション登場
フィンランド発のデザインハウス、マリメッコのプレイフルなベーシックライン「マリメッコ キオスキ」から、スプリング2026コレクションが2026年2月13日(金)より全国発売♡ブランド75周年を迎える今年、ウニッコやピッコロのプリントが華やかに登場し、春らしい新作バッグやシャツ、Tシャツで日常に彩りを添えます♪
春の新作バッグ「オンニ(Onni)」シリーズ
実用性と遊び心を兼ね備えた「オンニ(Onni)バッグ」シリーズは、ZOZOTOWN先行予約で話題に。
アイコニックなロゴパッチを配した3スタイルを展開し、クロスボディやショルダー、トートなど用途に合わせて選べます。
Iloisa Mini Unikko クロスボディバッグ
価格：20,900円
Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ
価格：26,400円
Kavari Piccolo ショルダーバッグ
価格：26,400円
Metka Mini Unikko トートバッグ
価格：14,300円
Metka Piccolo トートバッグ
価格：14,300円
春の定番シャツ＆Tシャツも新色で登場
Jokapoika シャツ
価格：42,900円
Logo カットソー
価格：26,400円
Logo Tシャツ
価格：23,100円
Unikko Tシャツ
価格：23,100円（アジア限定）
ユニセックスで長年愛される「Jokapoikaシャツ」は、ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミデザインの新色が加わり、芸術やカルチャーに親しむ方々にぴったり。
さらに、人気のロゴTシャツも春色が仲間入りし、春コーデをより華やかに彩ります。
スプリングフェア＆ノベルティ情報
2026年2月13日(金)より、税込27,500円以上購入の方には、ピッコロプリントのロゴファブリックバッグを数量限定でプレゼント♡
春の新作バッグやウェアと合わせて、特別なショッピング体験を楽しめます。なくなり次第終了のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
マリメッコのバッグで春コーデを楽しもう
マリメッコ キオスキのスプリング2026コレクションは、2月13日(金)より全国のマリメッコストア、各オンラインストアで発売♡
新作バッグ「オンニ(Onni)」シリーズをはじめ、シャツやTシャツも春の新色で登場。数量限定ノベルティもあり、春のコーデを華やかに彩るショッピングを楽しめます♪