「スターバックス ティー＆カフェ」アールグレイ×ハニーレモンのティーラテ誕生 春のデザートも
【モデルプレス＝2026/02/09】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2月18日から全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー＆カフェ」にて、春の訪れを告げるスプリングシーズンをスタート。第1弾として、「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）」「トルタ ピスタチオ＆ベリー」を発売する。
【写真】「スターバックス ティー＆カフェ」 ピスタチオ＆ベリーの新デザート
「スターバックス ティー＆カフェ」から、日本オリジナル茶葉として開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」は、2025年4月の登場から1年を迎える。ホットティーやアイスティー、ティー ラテと様々なティー体験を提供し続けてきたが、新たにスプリングシーズン第1弾では「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役にレモンの爽やかな味わいが合わさり、春の訪れを五感で感じることができるティーラテを開発した。
「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）」は、アールグレイと彩りあふれる花々を合わせた「アールグレイ ブーケ ディライト」のティーラテに、上品な甘さと爽やかでほんのりフローラルな余韻が残る口当たりの良いアールグレイティームースを合わせた。トップに、マヌカハニー入りはちみつのコクとレモンピールの甘酸っぱさが際立つ相性抜群のレモンジャムをのせ、トッピングには柑橘の爽やかな香りが広がるベルガモットシトラスパウダーと、ほのかに香ばしいクラッシュピスタチオで仕上げた。一口飲むと、ハニーレモンと華やかな味わいが口の中に広がり、待ち遠しい春を先取りできるティーラテとなっている。
このスプリングシーズンから人気の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」が、好みに合わせてノンシロップでのオーダーも可能に。すっきりとした味わいで、ティーの華やかな風味や香りをダイレクトに楽しむことができる。今回の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」のノンシロップオーダーが可能になったことで、スターバックス ティー＆カフェで用意しているホット、アイスのすべてのティー ラテがノンシロップでオーダー可能となる。
「スターバックス ティー＆カフェ」のティービバレッジと相性の良い「プリンチ」春のデザートも公開。「トルタ ピスタチオ＆ベリー」は、バター香る香ばしいタルト生地に、ピスタチオの香り豊かなアーモンド生地を重ね、丁寧に焼き上げた。ブルーベリーとラズベリーの甘酸っぱさが心地よく広がり、素材の調和を楽しめるタルトとなっている。（modelpress編集部）
■「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」（Hot／Iced）
\707（お持ち帰りの場合）／\720（店内利用の場合）
※レモン果肉・果汁5%未満
※はちみつを使用
※Tallサイズのみ
■「トルタ ピスタチオ＆ベリー」
\864（お持ち帰りの場合）／\880（店内利用の場合）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「スターバックス ティー＆カフェ」 ピスタチオ＆ベリーの新デザート
◆アールグレイ＆ハニーレモンのティーラテが誕生
「スターバックス ティー＆カフェ」から、日本オリジナル茶葉として開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」は、2025年4月の登場から1年を迎える。ホットティーやアイスティー、ティー ラテと様々なティー体験を提供し続けてきたが、新たにスプリングシーズン第1弾では「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役にレモンの爽やかな味わいが合わさり、春の訪れを五感で感じることができるティーラテを開発した。
このスプリングシーズンから人気の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」が、好みに合わせてノンシロップでのオーダーも可能に。すっきりとした味わいで、ティーの華やかな風味や香りをダイレクトに楽しむことができる。今回の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」のノンシロップオーダーが可能になったことで、スターバックス ティー＆カフェで用意しているホット、アイスのすべてのティー ラテがノンシロップでオーダー可能となる。
◆「プリンチ」春のデザートが登場
「スターバックス ティー＆カフェ」のティービバレッジと相性の良い「プリンチ」春のデザートも公開。「トルタ ピスタチオ＆ベリー」は、バター香る香ばしいタルト生地に、ピスタチオの香り豊かなアーモンド生地を重ね、丁寧に焼き上げた。ブルーベリーとラズベリーの甘酸っぱさが心地よく広がり、素材の調和を楽しめるタルトとなっている。（modelpress編集部）
◆概要
■「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」（Hot／Iced）
\707（お持ち帰りの場合）／\720（店内利用の場合）
※レモン果肉・果汁5%未満
※はちみつを使用
※Tallサイズのみ
■「トルタ ピスタチオ＆ベリー」
\864（お持ち帰りの場合）／\880（店内利用の場合）
【Not Sponsored 記事】