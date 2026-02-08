しし座は「周囲から賛同を得られる！」 12星座もっちぃ占い｜2/9〜2/15

2/9（月）〜2/15（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：10日（火）は「友達運が◎」

牡羊座のあなたは、ちょっとした会話の流れで、この人とは長く付き合っていけそうだなって、思えることがありそう。10日（火）は、とくに友達運が◎

仕事では、下準備が不十分なまま行動しないようにしてください。14日（土）は、うっかりミスの修正に時間を割かなければならなくなるリスクがあります。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 牡牛座：15日（日）は「予想外の共通点が見つかる」

牡牛座のあなたは、15日（日）に誰かに会うと、その人との間に予想外の共通点が見つかりそうな予感です。共通の話題から仲間の枝葉も広がりそうなので、積極的に人に会ってみましょう。

9日（月）は、衝動的な散財欲求が高まるときです。価値の割に安いものがあったとしても、数字として金額が高いなら見送ったほうがよさそう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 双子座：15日（日）は「耳寄りな情報が届く！」

双子座のあなたは、週末に届くメッセージやメールに、重大なヒントが眠っていそうなときです。15日（日）は、特に耳寄りな情報が人づてに届くはずです。

10日（火）は、期待を裏切られることがあるかもしれません。気にしすぎずに、サクッと気持ちを切り替えるようにしましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 蟹座：9日（月）は「言葉を超えてわかりあえる」

蟹座のあなたは、言葉に頼らないほうが、心の底からわかりあうことができる1週間です。特に9日（月）は、言語を超えたコミュニケーションで信頼関係を深めることができそうです☆

勢いに任せて仕事をバリバリこなすことができる1週間です。ただし11日（水）は、細かいミスが出やすいので注意しましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 獅子座：11日（水）は「大きな賛成が得られる」

獅子座のあなたは、11日（水）にあなたの考えるアイディアに対して周囲から大きな賛成が得られそうな予感です。自分の言い分を押し通すようにしましょう。

また、他人の行動に気になるところが見えてきそうな1週間です。14日（土）は、良かれと思ったアドバイスがケンカの種になるかもしれません。さらっと流しましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 乙女座：13日（金）は「お買い物の運気がグイッと上昇しそう」

乙女座のあなたは、13日（金）にお買い物に関する運気がグイッと上昇しそうな予感です。前からずっと欲しかったものが、お得に買えるチャンスがあるかもしれませんよ♪

12日（木）は、頑張りすぎの反動によるガス欠に注意です。急ぎのタスクで眠気に襲われたときに備えて、眠気覚ましのガムや飴を用意しておくとよさそう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🎉 天秤座：15日（日）は「推しが夢に出るくらいハッピー」

天秤座のあなたは、15日（日）にとってもよいことがありそうな予感です。推しが夢の中で応援してくれるくらいのハッピーを期待して、品行方正な推し活をしましょう。

13日（金）は、ポイントやクーポンの扱いで損をしてしまうかもしれません。現金の出費を最小限に抑える工夫をしていれば、自然に問題を避けられます！

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 蠍座：9日（月）は「人を励ますと運気アップ」

蠍座のあなたは、9日（月）が人を励ますことで仕事運がアップします。自分ひとりで頑張っているわけではない…っていう熱い感情を、みんなでシェアしてください☆

10日（火）は、急なトラブルで人との約束を守れなくなるおそれがあります。事前にしっかり準備をして回避するか、ちゃんと早めに報告することを意識しましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 射手座：12日（木）は「重要なアクションを起こして」

射手座のあなたは、12日（木）に重要なアクションをこなしましょう。この日は、お仕事に関する圧倒的な力がわいてきます。どんな問題も解決できる力があります。

13日（金）は、金額の勘違いが起こりやすい星回りです。5割引きだと思って買ったものが、5％オフだった！ みたいなミスをしないように気をつけて♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 山羊座：14日（土）は「買い物日和」

山羊座のあなたは、14日（土）が買い物日和です。趣味に関連する大きめの買い物をするならこの日がいいでしょう。特に、くじ運要素があるものは◎です。

疲れているときにこそ、人に優しくすることを強めに意識してください。特に15日（日）は、優しすぎるくらいに優しい言葉遣いを心がけましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 水瓶座：15日（日）は「誰とでも平和に過ごせる」

水瓶座のあなたは、人の感情に対する理解力がとても高まるときです。特に15日（日）は、誰とでも仲良く平和に過ごすことができる星回りです☆

14日（土）は、いつまでも過ぎた仕事のことが頭の中でぐるぐるしてしまいそうな予感です。気持ちの切り替えを素早くすることがなにより大切ですよ！

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 魚座：10日（火）は「少ない言葉で信頼がアップ」

魚座のあなたは、10日（火）が言葉が少ないほど素敵な関係が作れる日になりそうです。スタンプ1つだけの返事などで、信頼関係を深めることができるでしょう♪

12日（木）は、なんだかんだ疲れてしまいそうな予感です。周囲からの評価が思うように上がらないと感じたときには、自分で自分を褒めちゃいましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X