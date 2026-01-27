大阪初出店！パン飲みからピクニックまで自分スタイルに楽しむベーカリー「BOUL’ANGE 大阪梅田店」

阪急大阪梅田駅近、数々のグルメが軒を連なる阪急電車の高架下に、大阪初出店「BOUL’ANGE 大阪梅田店」が2025年12月9日にOPEN。かわいらしいユニークな外観は、大阪を拠点に活動するアーティスト「slowth」さんが手がけられており、ブールアンジュと書かれた外観もフォトスポットにもなるくらいオシャレ。

BOUL’ANGE 大阪梅田店

店内には、ぎゅぎゅっとたくさんのパンたちがひしめき合うように並んでいます。どこを切りとってもパンが映えており、あのパンもこのパンも、ついつい手に取りたくなるものばかり。

店内工房で焼きあげるパン

こだわりのパンは、店内右奥にある専用の厨房から、随時焼きたてが追加されております。今回は特別に見学させていただきました。

職人さんたちがひとつひとつ真心込めて作るパンたちは、出来上がるまでも個性豊かで、パンの焼き上がるいい香りが、店内にも漂っていました。

専用のオーブンから焼きあがると、綺麗に整列されたパンたちは、つやつやの甘いお化粧を施され、大人気の「フランボワーズクロワッサン」のできあがり。

ボリューミーなボディの中には、ホワイトチョコバトンが入っています。

大阪梅田というアクセス抜群の立地、オフィスワーカーなど会社で働く方も多いので、ランチタイムにもピッタリ。パンと一緒にドリンク類も販売されているので、時間のないランチタイムにはありがたいですね。

店内奥にはイートインスペースが完備

店内奥には、イートインスペースをご用意。QRコードからオーダーするので、気兼ねなく自分のペースでオーダーが可能。

休日のお楽しみは昼飲み。前菜をはじめ、ハンバーガーなどの店舗限定のメニューもあるので、パリジェンヌ気分で”パン飲み”をお楽しみいただけます。

昼飲みでカンパイもOK

お料理も本格的！牛の旨み溢れる「切り落としローストビーフバジル醤油」や「高知産藁焼きカツオのたたき」など、ビールとの相性抜群。

お酒は箕面の地ビール、フルーティーでスッキリとした味わいの「ヴァイツェン」。

アジアンで甘辛な味わいがクセになる「スナックシュリンプ チリソース」。

数量限定”BOUL’ANGEバーガー

アンガス牛を使用した、”数量限定”BOUL’ANGEバーガー。ジューシーなパティにベーコン、とろけるチーズをふっくらと焼かれた香ばしいバンズでサンドしています。

揚げたてのポテトが添えられており、ボリューム満点でランチタイムにもぴったり！

自然豊かな公園でピクニック

お天気のいい日は、お気に入りのパンをテイクアウトして公園でピクニック。小麦本来の味わいを楽しめる「バゲット スヴィンゴールド」オシャレなパンは、お写真映えもバッチリ！

お食事系のパンも充実

アジアンテイストな「チャバタサンドスイートチリシュリンプ」。フレッシュなお野菜とローストビーフをサンドした「サワードゥサンド ローストビーフ」。

本格的なスイーツも用意

筒状のクロワッサン生地に、自家製ミルククリームを包んだ「クロワッサンコロネミルク」自家製ピスタチオクリームを包んだ「クロワッサンコロネピスタチオ」。

見た目も可愛らしいコロネは、お味も本格的なスイーツ。

大阪梅田の街角で、ボンジュールな、パン飲みで、ゆったりとした昼下がりを楽しんでみては、いかがでしょうか

大阪府大阪市北区芝田1-15-21

月・火・水・木・金・土・日

10:00 - 21:00

L.O. 20:30