王道の座を揺るがす!?サンマルクカフェでバター10倍、チョコレート2倍の「究極のチョコクロ」登場
サンマルクカフェの看板商品と言えば「チョコクロ」。長年愛される“王道”商品で、これを目当てに店に足を運ぶ人も少なくない。だが、今回そんな王道に挑む進化系商品が登場。「VS王道のチョコクロ」の第1弾として、2026年1月9日〜2月2日(月)まで「究極のチョコクロ」が発売中だ。
【写真】サンマルクカフェで販売数を競う「VS王道のチョコクロ」を展開
■販売個数で対決する「VS王道のチョコクロ」
サンマルクカフェで2026年1月9日から行われているのが「VS王道のチョコクロ」。同店の絶対王者である「チョコクロ」と2種の進化系チョコクロが販売数で対決する企画。まず、第1弾として登場するのが「究極のチョコクロ」(390円、5個入プレミアムBOXは1750円)。
どこが“究極”かといえば、王道の「チョコクロ」に対し、10倍のバターと2倍のチョコレートを使用しているという特別感。バター10倍は、小麦粉の量を100としたときのバターの割合が、オリジナルチョコクロの10倍ということ。その特注生地で2倍のチョコレートを包んでいる。
食べた瞬間に口の中でとろけだす濃厚なチョコレートと、サクサク食感でバターの香ばしい香り広がるクロワッサン生地の組み合わせはリッチさの極み。究極で背徳的な味わいは、王道のチョコクロに挑むのにふさわしい。
せっかくの「VS王道のチョコクロ」なので、両方を食べ比べるのがおすすめ。ということで、専用BOXに入った「王道VS究極 食べ比べセット」も登場。セットで30円引きになる。BOXがなくなっても2種を一緒に購入するとお得な価格で購入できる。
また、食べたいほうを選んでXにハッシュタグ投稿すると、抽選で「eGiftチョコクロチケット」がもらえるキャンペーンも実施。
バレンタインを控えた時期ということもあり、ドリンクメニューでは、濃厚なショコラドリンク「カフェ オ ショコラ」(Sサイズ620円)や「カフェ オ ショコラ スムージー」(Mサイズ720円)が同日から発売スタート。2種のチョコクロと合わせて食べるのもアリ。
第1弾の「究極のチョコクロ」は2月2日(月)までの限定発売。今しか味わえないリッチな味わいを堪能しよう。また、2月3日(火)から登場する第2弾にも注目だ。
※予告なく販売を終了する場合があります。
※店舗により価格が異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
