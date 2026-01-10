【本田紗来】リバウンドなし！？「-10kgできたボディメイク術」を大公開♡
進化を続ける紗来ボディの秘密を深掘り！今回は、そんな紗来の-10kgできた「ボディメイク術」をお届けします。健康を維持しながら、しっかりダイエットの成果を出した食事＆運動のポイントを教えてもらいました。日常生活のなかに取り入れて、紗来ボディを目指しちゃおう♡
-10kgできたBODYメイク術
“結局、基本がいちばん。当たり前を続けること”
ダイエットしてから、自主的に調整して体重を少し戻したけど、リバウンドはなし！健康を維持しながら、しっかり成果を出した体型管理のポイントを公開します。
食事
Check! 大豆製品LOVE♡
「納豆、豆腐、豆乳などは昔から好きですが、体にいいと聞いて最近は積極的に食べてタンパク質を摂取！牛乳もおいしいけど、豆乳にシフトしたら肌あれも起きにくくなりました」
Check! 3食しっかり食べる！
「ボディメイクは継続することが大事なので、食事量を減らすんじゃなく、内容を見直しました。主食はパンよりエネルギーになるお米、揚げ物は減らすなど。
学校に持って行くお弁当も、そこを意識して母に作ってもらってます！」
Check! おやつはルールつきで許す
「アイスは朝に食べる。脂肪分が少ない和菓子はOK。もらいものはおいしく食べる。ルールを作って食べすぎを防ぎながら、甘いものを楽しむことで、ストレスフリーな状態に！」
運動
Check! プールでひたすら泳ぐことを1時間
「週末は両親と一緒にプールへ行くように。父と1時間くらい、泳げる人用のコースでひたすらクロール。疲れてきたら、母のいるウォーキングコースでウエストをひねりながら大股歩き。
適度な負荷をかけながらの全身運動で、効率よくボディメイクしています！」
Check! ワンちゃんのお散歩や通学。日常生活をエクサタイムに
「毎日1時間はワンちゃんをお散歩させながらウォーキング。
エスカレーターじゃなく階段を使ったり、授業中は内ももを意識して脚を閉じて座ったり、生活のあらゆる場面で、消費エネルギーを増やす習慣づけをしています」
撮影／tAiki スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
本田紗来