BAMBI WATERヒットアイテムTOP3発表♡2025年支持された理由とは？
着け心地と機能性の両立で話題の“QualityWear”ブランドBAMBIWATERから、2025年に最も選ばれたアイテムBEST3が発表されました。楽天ランキングでも連続受賞を誇るナイトブラや、特許技術を活かしたブラトップなど、毎日を心地よく、美しく過ごすためのアイテムが勢ぞろい。注目の3アイテムとその人気の理由をチェックして♡
第1位♡スタイルナイトブラ
カラー：全15色/サイズ：XS～3L
楽天年間ランキング3年連続1位を記録した超ロングセラー。
「バンビウォータースタイルナイトブラ」（\3,980）は、“外出時もおうちでも使える”育乳ナイトブラとして大人気。
脇高加工と特殊リフトパットでバストの横流れを防ぎ、美しいシルエットをキープ。柔らかな着け心地としっかりホールドが両立していて、デイリー使いにもぴったり♡
第2位♡ブラ イン サラキャミソール
カラー：全6色/サイズ：XS～LL
次世代ブラトップとして支持を集める「バンビウォーターブラインサラキャミソール」（\4,780）は、BAMBIWATER内人気No.1アイテム。
特許取得の『COMBINE製法』で、驚くほど軽やかなのにしっかりホールド。アジャスター付きでフィット感も自由自在♪春夏は1枚で、秋冬はインナーにと、季節問わず活躍。
第3位♡スタイルナイトブラ シームレス
カラー：全7色/サイズ：XS～3L
シームレスブラ初心者さんからも高評価の「バンビウォータースタイルナイトブラシームレス」（\3,980）は、実用新案取得(*2)の『バストメイクパネル』を採用。
締め付け感ゼロなのに、ホールド力は抜群で、着けていないかのような快適さを実現。1日中使える新定番として、多くのリピーターに愛されています♡
BAMBI WATERで毎日をもっと美しく♡
「本当に欲しい」が叶うBAMBIWATERのヒットアイテムたちは、忙しい女性たちの味方♡着け心地・デザイン・機能性のすべてにこだわったからこそ、多くの支持を集めた理由がわかります。まだ試していない方は、今こそ手に取って実感してみて♪2026年もBAMBIWATERの進化に注目です。