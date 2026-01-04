HERAの新作リップセラム♡透明艶×ロングラスティングの6色をチェック

韓国発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、透明艶とロングラスティングを両立した「センシュアルティンティッドシャインリップセラム」が2026年1月9日(金)より全国発売されます。ひと塗りで澄んだ発色が続き、ミラーのような艶を叶える6色展開。HERA独自技術によるうるおい感あふれるテクスチャーで、唇本来の美しさを引き立てる一本です。果実の色香を思わせるラインナップは、自分らしさをやさしく後押ししてくれます♡

透明艶が続くリップセラムの魅力

「センシュアルティンティッドシャインリップセラム」は、透明感ある発色が長時間続くロングラスティング処方を採用。

ティント効果により、じんわり滲むような色づきが続き、色移りもしにくい仕上がりです。

さらにHERA独自の〈シャインエンハンシングテクノロジー〉により、ミラーのように磨かれた艶が瞬時にブースト。

軽いつけ心地でありながら、5-HyalMixer＊1やコラーゲン＊2、カメリアオイル＊3配合で、リッチなうるおいが続きます。唇をふっくらと整え、洗練された存在感へ導く一本です。

気分で選べる全6色のカラーバリエーション

展開カラーは全6色（うち1色は公式オンライン限定）。「220 SUNDAZE」はアプリコットピンクコーラルで、日曜日の陽だまりのようなあたたかさを感じる色味。

「323 CHERRY ON TOP」はチェリーのようにクリアで澄んだチェリーレッド。「136 COLD BERRY」はジューシーなモーブベリーピンクでオンライン限定色です。

「450 BROWN SUGAR」はキャラメルブラウンにゴールドシマーが輝くカラー。「370 REDWOOD」は深みのあるバーガンディレッド。

「55 PURPLE RUM」はアンティークな雰囲気を纏うディーププラム。季節やムードに合わせて選べるラインナップが魅力です。

美しく仕上がる塗り方のコツ

HOW TO USEでは、まずティント効果を持続させるため唇の余分な水分と油分をティッシュオフ。アプリケーターのくぼみを下唇にフィットさせ、2～3回スライドして塗り広げます。

仕上げに軽くこすり合わせることで艶が際立ち、美しいミラーシャインが完成。

内側に色を重ねるグラデーションリップや、角を使ったフルリップなど、仕上がりの印象を自在に変えられるのもポイント。メイクの雰囲気に合わせた使い分けが楽しめます♪

毎日を彩るHERAのリップセラムで自分らしい唇へ

HERAの新作「センシュアルティンティッドシャインリップセラム」は、透明艶とロングラスティングを兼ね備えた大人のためのリップ。

全6色のバリエーションはどれも肌を美しく見せ、表情に華やぎを添えてくれます。保湿力が高く、心地よい密艶を長時間キープできるため、普段使いから特別な日まで幅広く活躍。

自分のスタイルに寄り添う一本で、日常をもっと上品に彩ってみませんか♡