Ä«¥É¥é¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â³èÌö¡ª º£ÅÄÈþºù¡Ö2025Ç¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ø¾ÞÍýÍ³
anan award 2025
anan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¹æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¤ÏTBSÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò¹¥±é¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢µ±¤¯Èà½÷¤Ë¡Öanan AWARD 2025 ÇÐÍ¥ÉôÌç¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¥ê¥Ã¥×¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯Êâ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Ë¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö2025Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ß¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï1:01:23¤«¤é
Á°¸þ¤¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Î»£±Æ¤Ç¤â¡Ö¾þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ¾À¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç1Ç¯´ÖÌµ»ö¤Ë³Ú¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡ØÄ«¥É¥é¸«¤Æ¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥À¡¼¥¯¤ÊÌò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤â¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔÂç¤À¡£
🐼 ¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ
º£Ç¯¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹
¡Öanan¤µ¤ó¤ÇÉ½»æ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Î»£±Æ¤¬²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¡£¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É»ä¤Î¹¥¤¤Ê¾¯¤·¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤Þ¤º¤Ï»öÌ³½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×º£ÅÄÈþºù
¤¤¤Þ¤À¡¦¤ß¤ª¡¡1997Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤ÉÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£½Ð±é¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRSTLOVE-¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£
