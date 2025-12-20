【吉野家】クリスマスにぴったりな「チキンレッグ」が期間限定で登場。「から揚げ」とのセットでお得な10％オフに。

吉野家は、2025年12月19日11時から期間限定で、全国の吉野家から揚げ販売店舗で「チキンレッグ」を販売中。また、テイクアウト限定で「チキンレッグ」と「から揚げ」がついた商品が10％オフになるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。

クリスマスの定番・骨付きチキンが登場

「チキンレッグ」は、こんがりと焼き上げ、ブラックペッパーが食欲をそそる商品です。

単品の場合は、店内・テイクアウトで利用できます。店内価格が437円、テイクアウト価格が429円です。

また、自宅や職場などでのクリスマスパーティーに嬉しい「チキンレッグ」と「から揚げ」のセットが、テイクアウト限定で10％オフに。

価格は以下の通り。

・チキンレッグ＋から揚げ3個...799円

・チキンレッグ＋から揚げ6個...1158円

・チキンレッグ＋から揚げ9個...1469円

なお、店舗によって商品の価格や販売時間が異なる場合があります。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部