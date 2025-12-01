「ママが作ったのよりうまいわ」父親の発言で夫婦ケンカに！悲しい気持ちの息子が相談したのは…おでん屋の店主!?【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
ご飯を食べに行ったとき、子供の前で夫婦ゲンカをしてしまった。そのまま数週間、仲直りできないでいる夫婦。険悪なままの両親を見た息子は「早く仲直りして欲しい」と、ある行動に出た。今回は、Xで8500を超えるいいねを獲得した、まるいがんも(@kenihare)さんの「さかえ通り O.D.N」より「よくケンカする夫婦に隠し包丁を入れた子供の話」を紹介するとともにシリーズの制作について話を聞いた。
「さかえ通り」にあるおでん屋さんは、「メニューはおでんとコーヒーだけ」というちょっと変わったお店。そんなお店に訪れた家族の話を描いている第3話は、店主と家族との会話をきっかけに夫婦喧嘩が勃発してしまうというストーリーになっている。その喧嘩からなかなか仲直りできない両親に困った息子は、喧嘩のきっかけになったおでん屋の店主に相談をしに行くことに。
本作「さかえ通り O.D.N」について「街の飲食店をテーマにオムニバス形式のマンガを描いてみたいと思ったんです」と話す作者のまるいがんもさん。「当時高田馬場に住んでいて駅前の『さかえ通り商店街』によく通っていたことがタイトルになっています。僕はお酒が全く飲めなく、居酒屋の知識がなかったこともありコーヒー屋さんの設定にしました。そして単におでんが好きでよく食べていたのでそれを掛け合わせてみました」と制作のきっかけを教えてくれた。
制作中に「コマのフォーマットを決めてしまったことで、描きづらくなって苦戦しました」というまるいがんもさんは「連載時は1ページ2コマ(電子書籍版は1ページ8コマに集約)に決めて描いていたのですが、どうしてもここは大きいコマでドーンと見せたい！というときにも他と同じコマの大きさなのでメリハリがつかなくなり困りました。コマのフォーマットを決めるとコマ割りを考えなくてよくなるというメリットはあるのですが、場合によってはそこが引っかかってきました」と振り返り話してくれた。
毎回おでんの具材に絡めてストーリーが展開していく本作「さかえ通り O.D.N」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：まるいがんも(@kenihare)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。