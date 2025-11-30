「キキ＆ララ」の愛称で親しまれている、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」が、2025年で誕生50周年を迎えました。

そんなアニバーサリーイヤーをお祝いするテーマカフェが、東京・大阪・愛知・宮城の4都市で開催！名古屋は12月18日（木）からスタート予定で、すでに事前予約も開始しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

Whtat’s LittleTwinStars？

立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた、ゆめ星雲の思いやり星でうまれたふたごのきょうだい星。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。そして、好奇心旺盛な弟のキキは、ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。2025年のサンリオキャラクター大賞の総合順位でも7位となった人気キャラクターです。

ファンタジックな世界観に没入できる『LittleTwinStars Cafe』

名駅のグローバルゲート1階にある「名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート2号店 」で開催される『LittleTwinStars Cafe』。期間は、2025年12月18日（木）～2026年2月15日（日）の約2ヶ月間です。

店内は、キキ＆ララのファンタジックな世界観を表現。“ゆめかわ☆カフェ”をコンセプトに、訪れる人たちを夢の世界へと誘ってくれます。店内では、キキ＆ララをイメージしたメニューやオリジナルグッズを楽しむことができます。

かわいいがぎゅっと詰まったメニューが充実

キキ＆ララをイメージした、「ゆめかわ」な雰囲気が漂う、とびきりのメニューが揃います。パフェやオムライス、ドリンクまで、どれもかわいいがぎゅぎゅっと詰まっていますよ。

FOOD

●夢みる星空オムカレー 1,690円

星形のライスやチーズ、彩り野菜で可愛くきらめく一皿に☆オムカレーの上には、流れ星のようにかけぬける、ユニコーンに乗ったキキ＆ララの姿が。

●キキ＆ララ グラタンプレート（キキ） 1,690円

●キキ＆ララ グラタンプレート（ララ） 1,690円

キキをイメージしたえび入りグラタンと、ララをイメージしたベーコン入りグラタンがキュート。ミートスパゲッティとコーンスープがセットになっています。

DESSERT

●キキ＆ララ パフェ（キキ） 1,590円

●キキ＆ララ パフェ（ララ） 1,590円

ラムネシャーベットのパフェがキキを、ストロベリーアイスのパフェがララをイメージしています。

DRINK

●キラキラブルーソーダ 990円

●キラキラピンクーソーダ 990円

ブルーのキキはライチ風味、ピンクのララはストロベリー風味のわたあめドリンク。別添えのソーダでわたあめを溶かしていただきます。

●ふわふわ雲のホットコーヒー 990円

ふんわり雲をイメージした、マシュマロ・ホイップクリームなどが浮かぶホットウインナーコーヒー。見た目の可愛さにテンションも上がります☆

※星形のマドラータグは3種からランダムで提供

特典やカフェオリジナルグッズもチェックして☆

事前予約者限定のカフェ利用特典や物販購入特典、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズも登場します。

特典

●事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約（660円/1名）を利用し、メニュー注文すると「キラキラA5クリアファイル（ランダム4種）」を1枚プレゼント。

●物販購入特典

飲食会計が3,000円以上になると、「キラキラステッカー2枚セット（全1種）」を1つプレゼント。※無くなり次第終了

オリジナルグッズ

●缶バッジ（ランダム5種） 各605円

●アクリルチャーム（ランダム7種） 各605円

●アクリルミニフィギュア（ランダム7種） 各990円

●ゆらゆらアクリルスタンド 1,320円

●ハンドタオル 1,375円

●グラス 各1,980円

キキ＆ララと一緒に、癒しのカフェタイムを満喫しませんか。来店の際は、事前予約がおすすめです♪

ポップアップ概要をチェック

【開催期間】

2025/12/18(木)～2026/2/15(日)

【場所】

名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート1F

名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート2号店

【予約方法】

先着順で予約受付中(予約金660円)

※予約特典付き

＼予約はこちら／

https://stars-cafe-2025.theme-cafe.jp/

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329

※画像はすべてイメージ

※価格はすべて税込表記

