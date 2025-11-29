新色情報♪グラモアブラ フェザーライクブラ「アイスブルー・パールブラウン」

累計139万枚を突破した大人気育乳ブラ「グラモアブラ」から、フルカップ風デザインの「フェザーライクブラ」に2025年新色が登場♡雪のように澄んだ「アイスブルー」と肌なじみの良い「パールブラウン」で、立体感のあるレースが美しいバストラインを演出します。軽やかさと高級感を両立した新色で、冬のコーデも華やかに彩れます♪

やさしく包む♡フェザーライクブラの魅力

フェザーライクブラは、グラモアブラの人気パターンをベースに、バスト全体をやさしく包み込むフルカップ風デザイン。

中央に寄せて“ふんわり谷間”を作り、高く引き上げることでナチュラルな丸みシルエットを実現します。

綿カップと総レース仕立てで、軽やかさと高級感を両立。冬の新色「アイスブルー」「パールブラウン」も加わり、女性らしさをより引き立てます。

価格は5,500円、サイズはA70～75、B65～75、C～G65～80です。

高級感と機能性を両立したショーツ

フェザーライクブラと合わせるショーツは2種類。ウエストからヒップまで美しく包む「デザインショーツ」と、フルカップ風ブラに合わせた「お腹おさえショーツ」。

どちらも華やかな総レースで高級感を演出しつつ、アウターに響きにくく、伸びないリフトパーツや裏打ち二重仕様など機能面も徹底。価格は各2,090円、サイズはM・L・LLです。

冬の新色♡フェザーライクブラで美乳ラインを楽しむ

累計139万枚突破の「グラモアブラ」から派生したフェザーライクブラに、2025年冬の新色「アイスブルー」と「パールブラウン」が登場♡

バスト全体をやさしく包み込むフルカップ風デザインで、ふんわり谷間と丸みシルエットを実現。

軽やかな総レースと機能性を兼ね備えたブラ＆ショーツで、美しい冬のバストラインを楽しんでください♪