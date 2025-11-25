「あと1品！」というときに大活躍のもやしを使ったサブおかず3選
【バリエ15品】コスパ良し＆ボリュームアップで最高な“もやしのおかず”
どんな食材を組み合わせても、どんな味付けも合ってしまうもやし。コスパも良く、サッと時短で作れるものが多いので、サブおかずにもってこいです。日持ちはあまりしないので、買った日からあまり時間を空けずに消費すると良いでしょう。
■ちくわともやしのしそあえ
レンジ加熱＆ふりかけ調味で手軽に
・もやし …1袋(約200g)
・ちくわ …2本
・しそ風味ふりかけ …小さじ1
・ごま油
・塩
【作り方】
1. もやしは耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約3分加熱する。粗熱がとれたら、水けを絞る。ちくわは1cm幅の小口切りにする。
2. 別のボウルに[1]を入れ、しそ風味ふりかけと、ごま油小さじ2、塩少々を加えてあえる。
(1人分89kcal/塩分1.5g レシピ考案／新谷友里江)
■もやしとにんじんにごまポン酢
もやしに酸味とごま油のコクがよく合う
【材料】(2人分)
・もやし …1袋(約200g)
・にんじん …1/4本
・ポン酢じょうゆ …小さじ2
・塩
・ごま油
【作り方】
1. にんじんは斜め薄切りにして細切りにする。耐熱ボウルに入れ、もやしをのせて広げ、塩少々をふる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約3分30秒加熱する。
2. 汁けを捨てて、ポン酢じょうゆと、ごま油小さじ1を加えてあえる。
(1人分44cal/塩分0.7g レシピ考案／舘野鏡子)
■もやしと油揚げのレンジ煮
油揚げでうまみを加えた和風味
【材料】(2人分)
・もやし …1袋(約200g)
・油揚げ …1枚
・しょうゆ
・みりん
・砂糖
【作り方】
1. 油揚げは横半分に切って縦3cm幅に切る。
2. 耐熱ボウルにもやし、[1]、しょうゆ、みりん各大さじ1、砂糖小さじ1を入れる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約4分加熱し、さっと混ぜる。
(1人分76cal/塩分1.3g レシピ考案／新谷友里江)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
ご紹介したレシピは、ふりかけの味を変えてみたり、ポン酢じょうゆを塩とブラックペッパーに変えてみたりと、ひとつ覚えてしまえばアレンジは無限大。“もやし！いつもありがとう”となること間違いなしですね。
レシピ考案／舘野鏡子、新谷友里江 撮影／澤木央子、邑口京一郎
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑