「あと1品！」というときに大活躍のもやしを使ったサブおかず3選


【バリエ15品】コスパ良し＆ボリュームアップで最高な“もやしのおかず”

どんな食材を組み合わせても、どんな味付けも合ってしまうもやし。コスパも良く、サッと時短で作れるものが多いので、サブおかずにもってこいです。日持ちはあまりしないので、買った日からあまり時間を空けずに消費すると良いでしょう。

■ちくわともやしのしそあえ

レンジ加熱＆ふりかけ調味で手軽に

レンジ加熱＆ふりかけ調味で手軽に「ちくわともやしのしそあえ」


【材料】(2人分)

・もやし …1袋(約200g)

・ちくわ …2本

・しそ風味ふりかけ …小さじ1

・ごま油　

・塩

【作り方】

1. もやしは耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約3分加熱する。粗熱がとれたら、水けを絞る。ちくわは1cm幅の小口切りにする。

2. 別のボウルに[1]を入れ、しそ風味ふりかけと、ごま油小さじ2、塩少々を加えてあえる。

(1人分89kcal/塩分1.5g　レシピ考案／新谷友里江)

■もやしとにんじんにごまポン酢

もやしに酸味とごま油のコクがよく合う

もやしに酸味とごま油のコクがよく合う「もやしとにんじんにごまポン酢」


【材料】(2人分)

・もやし …1袋(約200g)

・にんじん …1/4本

・ポン酢じょうゆ …小さじ2

・塩　

・ごま油

【作り方】

1. にんじんは斜め薄切りにして細切りにする。耐熱ボウルに入れ、もやしをのせて広げ、塩少々をふる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約3分30秒加熱する。

2. 汁けを捨てて、ポン酢じょうゆと、ごま油小さじ1を加えてあえる。

(1人分44cal/塩分0.7g　レシピ考案／舘野鏡子)

■もやしと油揚げのレンジ煮

油揚げでうまみを加えた和風味

油揚げでうまみを加えた和風味「もやしと油揚げのレンジ煮」


【材料】(2人分)

・もやし …1袋(約200g)

・油揚げ …1枚

・しょうゆ　

・みりん　

・砂糖

【作り方】

1. 油揚げは横半分に切って縦3cm幅に切る。

2. 耐熱ボウルにもやし、[1]、しょうゆ、みりん各大さじ1、砂糖小さじ1を入れる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約4分加熱し、さっと混ぜる。

(1人分76cal/塩分1.3g　レシピ考案／新谷友里江)

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

ご紹介したレシピは、ふりかけの味を変えてみたり、ポン酢じょうゆを塩とブラックペッパーに変えてみたりと、ひとつ覚えてしまえばアレンジは無限大。“もやし！いつもありがとう”となること間違いなしですね。

レシピ考案／舘野鏡子、新谷友里江　撮影／澤木央子、邑口京一郎

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑