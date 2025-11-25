冬のスタイルを格上げする【アディダス】のアウター！軽やかなのに暖かい機能派ジャケットがAmazonで販売中！
街でも自然でも映える【アディダス】の中綿ジャケット！快適さと防寒性が融合した一着がAmazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
この汎用性の高いアディダス ジャケットを身に着けて、街やお気に入りのトレイルに向かおう。重量はそのままに、ボリュームを持たせた中わたが保温性を発揮。また、撥水仕上げと、内側に備えた伸縮性のあるカフが雨風をシャットアウト。フロントの2つのジップポケットと胸の内側のポケットには、スマートフォンや鍵などの貴重品を収納できる。何をする日も、快適にスタイリッシュに過ごせる一着。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
中わた入りの軽量設計で、重ね着しやすいシルエットながら高い保温性を実現している。
撥水加工と伸縮性のあるカフにより、冷たい風や雨からしっかりと身体を守ってくれる。
スマートフォンや小物を収納できるフロントジップポケットと内ポケットを備え、利便性に優れている。
リサイクル素材を60％以上使用した環境配慮型アイテムで、サステナビリティと快適性を両立している。
