新年に華やぎと彩りを。「室蘭プリンスホテル おせち」予約受付スタート！（室蘭市）
『室蘭プリンスホテル』にて、新年の幸福仰ぐ特別な縁起物『室蘭プリンスホテル おせち』の予約受付が開始されています。
“節目の日”に神様に捧げる“御節供（おせちく）”が由来で、ひとつひとつの料理には、長寿や豊作、家内安全など新年への願いが込められているおせち。画像：野口観光マネジメント株式会社
『室蘭プリンスホテル』では、そんな伝統を大切にしつつも現代のニーズに合わせたさまざまなおせち料理が用意されています。
格式高い本からすみが添えられた豪華な三段三段おせち、さらに厳選した海鮮や彩り豊かな食材をふんだんに盛り込んだ和洋折衷の二段おせちや一段おせちなど、幅広いラインナップで楽しむことができますよ。詳細情報
室蘭プリンスホテル おせち
メニュー・価格
・三段重＋本からすみ 全58品 30,000円 ※限定50個
・二段重 全60品 23,000円 ※限定50個
・一段重 全27品（一人前 年越しそば付) 7,500円
・生寿司（4人前：12種48貫）14,000円 ※限定70個
・生寿司（2人前：12種24貫）7,000円 ※限定70個
・和洋中オードブル（4人前） 15,000円 ※限定85個
・ババロア（プレーン味）6号（18㎝） 2,500円 ※限定150個
来店お渡し日：12月30日（火）10:00～16:00、12月31日（水）10:00～16:00
配達：配達地域は、室蘭・伊達・登別の限定です。
予約締切：2025年12月15日（月）正午まで
おせち料理は古くから、日本の正月を象徴する伝統料理。年の始まりに、おせち料理を家族や大切な人と囲むひとときは、心が和む特別な時間。
『室蘭プリンスホテル おせち』は、幅広いラインナップが揃っているので、人数や好みに合わせて選べるのが嬉しいですね！
「おせち料理以外も楽しみたい」という方に生寿司や和洋中オードブル、やさしい甘さが魅力のババロアなどもあるので、こちらも併せてぜひチェックしてみてくださいね。文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。