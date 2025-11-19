銘酒「磯自慢」の新酒を体験！高輪ゲートウェイで日本酒と東日本の食文化を楽しめるイベントが開催
JR東日本は、2025年6月に行われた市販の日本酒の品評会「SAKE COMPETITION」で「TAKANAWA GATEWAY CITYまちびらき記念 最優秀蔵元賞」を受賞した磯自慢酒造(静岡県焼津市)の日本酒が楽しめるイベントを、2025年11月21日(金)より開催。東京・高輪ゲートウェイ駅の各施設で展開される。
【写真】提供される「磯自慢」と東日本の逸品セット(価格未定)
■銘酒「磯自慢」の新酒がいち早く楽しめる！
高輪ゲートウェイ駅全体を見渡せる「MAISON CLASSIC SALON」のテラスでは、11月21日(金)限定で「磯自慢」の新酒の振る舞いイベントを実施。無料で参加でき、東京で最も早く「磯自慢」の新酒が味わえる。
＜開催日時：2025年11月21日(金)16時 ※お酒がなくなり次第終了/開催場所：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 MAISON CLASSIC SALON テラス＞
■日本酒の魅力を引き立てる料理を提供
11月21日(金)〜12月15日(月)の期間中は「MAISON CLASSIC SALON」で、2種の「磯自慢」と東日本の逸品セット(価格未定)が販売される。逸品は、東日本各地の厳選食材を用いた「磯自慢」に合う特別料理だ。
「磯自慢」は、くどさのないさわやかな吟醸香と柔らかな甘味、あと口に心地よく残る酸味が特徴で、食中酒としての資質をすべて兼ね備えた日本酒。三陸の海の幸をはじめとする東日本の食材をふんだんに使用した料理を食べ、お気に入りのペアリングを見つけよう。
＜販売期間：2025年11月21日(金)〜12月15日(月)、月〜土曜11時〜23時、日祝日11時〜22時 ※11月21日(金)は16時開始/会場：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 MAISON CLASSIC SALON/メニュー：2種の「磯自慢」と東日本の逸品セット(日本酒：「磯自慢 純米吟醸」「TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米」、料理：「三陸産筋子の大根添え 青柚の香り」「蔵王麹漬けチーズ蔵『KÚRA』と干し柿」「笹蒲鉾 春菊 なめこ 菊花の和え物」「ばっけみそ胡瓜」「気仙沼鰹焼なまり節 里芋と梅干しのポテトサラダ仕立て」※以上のメニューをワンプレートで提供)＞
■オリジナルラベルの「磯自慢」を販売
高輪ゲートウェイ駅構内2階の「Eki Park」では、11月22日(土)〜11月24日(振休)の3日間だけ「TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米」(720ミリリットル/3300円)を各日100本限定で販売。
また、JR東日本の列車荷物輸送サービス「はこビュン」などを活用して高輪ゲートウェイ駅に集められた、東日本の特産品も展開される。
＜販売期間：2025年11月22日(土)〜11月24日(振休)10時30分〜17時/場所：高輪ゲートウェイ駅構内2階 Eki Park＞
■TAKANAWA GATEWAY CITYで楽しむ日本酒と食の魅力
TAKANAWA GATEWAY CITYは、地域、日本各地、そして世界を結ぶ「Global Gateway」として、未来の心豊かなくらしを見据えたイノベーションと文化の発信拠点として誕生。
JR東日本は、地域活性化の観点から日本各地に根付く日本酒文化の振興に取り組んでおり、その一環として日本酒の魅力を広く伝える「SAKE COMPETITION」に協賛している。2025年6月にはTAKANAWA GATEWAY CITYで「SAKE COMPETITION」の表彰式が開催され、全国の蔵元が技術と情熱を注いだ日本酒が一堂に会し、国内外へ向けて日本酒文化を発信する機会となった。
今回のイベントは、磯自慢酒造の卓越した酒造りの技と、東日本の豊かな食文化の魅力を体感できる場となりそうだ。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】提供される「磯自慢」と東日本の逸品セット(価格未定)
高輪ゲートウェイ駅全体を見渡せる「MAISON CLASSIC SALON」のテラスでは、11月21日(金)限定で「磯自慢」の新酒の振る舞いイベントを実施。無料で参加でき、東京で最も早く「磯自慢」の新酒が味わえる。
＜開催日時：2025年11月21日(金)16時 ※お酒がなくなり次第終了/開催場所：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 MAISON CLASSIC SALON テラス＞
■日本酒の魅力を引き立てる料理を提供
11月21日(金)〜12月15日(月)の期間中は「MAISON CLASSIC SALON」で、2種の「磯自慢」と東日本の逸品セット(価格未定)が販売される。逸品は、東日本各地の厳選食材を用いた「磯自慢」に合う特別料理だ。
「磯自慢」は、くどさのないさわやかな吟醸香と柔らかな甘味、あと口に心地よく残る酸味が特徴で、食中酒としての資質をすべて兼ね備えた日本酒。三陸の海の幸をはじめとする東日本の食材をふんだんに使用した料理を食べ、お気に入りのペアリングを見つけよう。
＜販売期間：2025年11月21日(金)〜12月15日(月)、月〜土曜11時〜23時、日祝日11時〜22時 ※11月21日(金)は16時開始/会場：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 MAISON CLASSIC SALON/メニュー：2種の「磯自慢」と東日本の逸品セット(日本酒：「磯自慢 純米吟醸」「TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米」、料理：「三陸産筋子の大根添え 青柚の香り」「蔵王麹漬けチーズ蔵『KÚRA』と干し柿」「笹蒲鉾 春菊 なめこ 菊花の和え物」「ばっけみそ胡瓜」「気仙沼鰹焼なまり節 里芋と梅干しのポテトサラダ仕立て」※以上のメニューをワンプレートで提供)＞
■オリジナルラベルの「磯自慢」を販売
高輪ゲートウェイ駅構内2階の「Eki Park」では、11月22日(土)〜11月24日(振休)の3日間だけ「TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米」(720ミリリットル/3300円)を各日100本限定で販売。
また、JR東日本の列車荷物輸送サービス「はこビュン」などを活用して高輪ゲートウェイ駅に集められた、東日本の特産品も展開される。
＜販売期間：2025年11月22日(土)〜11月24日(振休)10時30分〜17時/場所：高輪ゲートウェイ駅構内2階 Eki Park＞
■TAKANAWA GATEWAY CITYで楽しむ日本酒と食の魅力
TAKANAWA GATEWAY CITYは、地域、日本各地、そして世界を結ぶ「Global Gateway」として、未来の心豊かなくらしを見据えたイノベーションと文化の発信拠点として誕生。
JR東日本は、地域活性化の観点から日本各地に根付く日本酒文化の振興に取り組んでおり、その一環として日本酒の魅力を広く伝える「SAKE COMPETITION」に協賛している。2025年6月にはTAKANAWA GATEWAY CITYで「SAKE COMPETITION」の表彰式が開催され、全国の蔵元が技術と情熱を注いだ日本酒が一堂に会し、国内外へ向けて日本酒文化を発信する機会となった。
今回のイベントは、磯自慢酒造の卓越した酒造りの技と、東日本の豊かな食文化の魅力を体感できる場となりそうだ。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。